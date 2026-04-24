США планируют пригласить Путина на саммит G20 в Майами — The Washington Post

Президент не принимал участия в саммите «Большой двадцатки» в очном формате с 2019 года

США планируют пригласить президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится в декабре 2026 года на гольф‑курорте президента Дональда Трампа «Дорал» в Майами. При этом приглашение еще не отправлено, пишет The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США.

Согласно заявлению Госдепартамента, Трамп «неоднократно заявлял, что Россия может присутствовать на всех встречах G20, так как США сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита». По словам высокопоставленного представителя администрации, официальных приглашений пока не поступало, но как член «Большой двадцатки» Россия будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров.

23 апреля пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимала участие в каждом саммите G20 на соответствующем уровне. «По линии двадцатки работа продолжается, и ближе к саммиту будет принято решение о формате нашего участия», — сказал он.

Путин не принимал участия в саммите «Большой двадцатки» в очном формате с 2019 года. В 2025 году встреча прошла на африканском континенте под председательством ЮАР, российскую делегацию возглавил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Рената Валеева