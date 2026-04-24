В субботу в Казани пройдут заключительные весенние сельхозярмарки
Жители города смогут приобрести продукты по ценам ниже розничных — до 15%
Завтра, 25 апреля, в Казани пройдут заключительные в этом весеннем сезоне традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Жители города смогут приобрести продукты по ценам ниже розничных — до 15%, указали в исполкоме.
На ярмарочных площадках будет представлена продукция сельских районов Татарстана, а также организаций агропромышленного комплекса республики. Среди них — предприятие «Татпотребсоюз», тепличный комбинат «Майский», холдинговая компания «Ак Барс», птицефабрики и другие.
Торговые ряды развернутся во всех районах города с 6:00 до 13:00 по следующим адресам:
- Авиастроительный район: ул. Дементьева, 7; ул. Беломорская, 6; пересечение улиц Беломорской и Гудованцева.
- Вахитовский район: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
- Кировский район: ул. Альфии Авзаловой, 15; ул. Батыршина, 20; ул. Революционная, 12.
- Московский район: ул. Шамиля Усманова, 1.
- Ново‑Савиновский район: проспект Ямашева, 71а; ул. Академика Лаврентьева, 10.
- Приволжский район: проспект Победы, 46в; ул. Юлиуса Фучика, 64к.1.
- Советский район: ул. Аграрная, 2; ул. Липатова, 7.
Для жителей ЖК «Салават купере» ярмарку организуют на парковке торгового центра, расположенного по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.
Для жителей поселка Северный торговлю проведут в воскресенье, 26 апреля, на пересечении ул. Беломорской и ул. Гудованцева.
