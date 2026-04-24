Татарстан оказался в топ‑10 регионов по тратам на общепит

Фото: Динар Фатыхов

Траты россиян на посещение кафе, ресторанов и баров в I квартале 2026 года выросли на 3%, а средний чек увеличился на 9%, сообщает ТАСС со ссылкой на «Сбер2В аналитика».

В целом за январь — март россияне потратили в заведениях общепита на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Главным драйвером стал рост среднего чека, который увеличился на 9,1% и достиг 598 рублей.

Среди рекордных трат — ужин в московском баре со счетом в 3,3 млн рублей (самое дорогое посещение), ужин за 2,4 млн рублей в московском ресторане (второе место), завтрак в подмосковном фастфуде на сумму 2,3 млн рублей (третье место), ночной прием пищи за 2,2 млн рублей в столичном ресторане (четвертая строчка) и обед за 2 млн рублей в ресторане Ростовской области (пятое место).

По данным исследования, наибольшая доля всех транзакций приходится на фастфуд — 79,2% со средним чеком 440 рублей. На кафе и рестораны приходится 17,1% транзакций со средним чеком 1 278 рублей, а на бары — 3,7% транзакций со средним чеком 931 рубль.

Наибольшую динамику среднего чека за год продемонстрировали рестораны с ростом на 10,6%, в барах рост составил 8,6%, а в фастфуде — 7,4%. В структуре оборота кафе и рестораны формируют 35,4% всех денег, фастфуд — 59,2%, а бары — только 5,4%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Более 50% всех трат на общественное питание приходится на топ‑10 регионов. В их числе — Татарстан с долей 2,2%. Лидирует Москва с долей 19,5%, за ней следуют Московская область с 8,4%, Санкт‑Петербург с 7,1%, Краснодарский край и Свердловская область с 3,1%, Ростовская область с 2,1%, Самарская область с 2%, Башкортостан с 2% и Пермский край с 1,8%.

В топ‑5 регионов по среднему чеку во всех заведениях входят Чукотский автономный округ с 987 рублями, Магаданская область с 983 рублями, Сахалинская область с 762 рублями, Камчатский край с 758 рублями и Москва с 755 рублями. В сегменте кафе и ресторанов лидирует Москва со средним чеком 2 111 рублей, затем идут Санкт‑Петербург с 1 689 рублями, Московская область с 1 554 рублями, Хабаровский край с 1 465 рублями и Камчатский край с 1 408 рублями.



Рената Валеева