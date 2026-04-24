В поселках Казани 25 и 26 апреля откроют пункты вакцинации животных

В субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, в поселках и жилых массивах Казани будут работать передвижные пункты вакцинации домашних животных от бешенства. В пунктах также можно будет провести чипирование и регистрацию животных.

25 апреля (суббота):

поселок Старое Аракчино (ул. Старо-Аракчинская, 32) — с 10:00 до 12:00;

поселок Красная Горка (ул. Приволжская, 97а) — с 14:00 до 16:00;

поселок Краснооктябрьский (ул. Центральная, 1) — с 10:00 до 15:00;

жилой массив Мирный (ул. Ново-Давликеевская, 16а) — с 10:00 до 12:00;

жилой массив Мирный (ул. Рощинская, 56) — с 12:30 до 14:30;

жилой массив Дербышки, Дворец культуры (ул. Советская, 18) — с 10:00 до 14:00.

26 апреля (воскресенье):

жилой массив Аметьево (ул. Моторная, 31а) — с 10:00 до 13:00;

поселок Игумново (ул. 2-я Аракчинская, 17) — с 10:00 до 12:00;

поселок Залесный (ул. Алан, 14) — с 14:00 до 16:00.

Ранее власти Татарстана напомнили владельцам домашних животных об обязательной регистрации собак и административной ответственности за несоблюдение этой нормы.

Ариана Ранцева