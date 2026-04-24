ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора

Руководил группой житель Москвы 2004 года рождения

ФСБ РФ сообщила о задержании семи человек, готовивших теракт в отношении руководства Роскомнадзора в Москве.

— 18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства, — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

По данным спецслужбы, в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь человек.

Руководил группой, заявили в ФСБ, житель Москвы 2004 года рождения. При задержании он оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован.

В ходе обысков изъяты самодельные взрывные устройства массой 1 кг, граната Ф‑1, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, два газовых пистолета, рации, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований, а также инструкция по вступлению в состав запрещенной в РФ украинской террористической организации.

В отношении задержанных возбуждены дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту.

ФСБ также заявила о поступающих угрозах и готовящихся терактах в отношении представителей Роскомнадзора со стороны украинских спецслужб.

— Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в Российской Федерации мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, — сообщил ЦОС.

В Центре напомнили, что осуществлением блокировок и недопущением обхода ограничений с помощью VPN занимается Роскомнадзор.

— В настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты, — заявили в спецслужбе.

Рената Валеева