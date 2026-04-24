В Казани частично перекроют улицы Дементьева и Прокофия Зубца на два месяца
Ограничения будут действовать с 29 апреля по 19 июня
В Казани почти на два месяца частично перекроют движение по улицам Дементьева и Прокофия Зубца. Причиной стало строительство нового водопровода к Центру развития футбола. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.
С 29 апреля по 19 июня ограничения введут на следующих участках дороги:
- улица Дементьева, в районе дома №2б;
- улица Дементьева, на участке дороги в районе пересечения с улицей Прокофия Зубца;
- улица Прокофия Зубца, возле дома №2б по улице Дементьева.
Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом предстоящих ограничений движения.
Напомним, в Казани ограничат движение по улице Театральной в честь 140‑летия Габдуллы Тукая. В воскресенье, 26 апреля, с 7:00 до 16:00 движение транспортных средств будет приостановлено.
