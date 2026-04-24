В Казани частично перекроют улицы Дементьева и Прокофия Зубца на два месяца

Ограничения будут действовать с 29 апреля по 19 июня

В Казани почти на два месяца частично перекроют движение по улицам Дементьева и Прокофия Зубца. Причиной стало строительство нового водопровода к Центру развития футбола. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

С 29 апреля по 19 июня ограничения введут на следующих участках дороги:

улица Дементьева, в районе дома №2б;

улица Дементьева, на участке дороги в районе пересечения с улицей Прокофия Зубца;

улица Прокофия Зубца, возле дома №2б по улице Дементьева.

Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом предстоящих ограничений движения.

Напомним, в Казани ограничат движение по улице Театральной в честь 140‑летия Габдуллы Тукая. В воскресенье, 26 апреля, с 7:00 до 16:00 движение транспортных средств будет приостановлено.

Рената Валеева