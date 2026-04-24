Туроператоры сообщили об ужесточении визовых правил Японии для россиян

Визовый центр Японии ужесточил проверки документов российских туристов, что привело к увеличению срока оформления виз, сообщает АТОР.

— В прошлом году посольство даже при пиковых нагрузках демонстрировало четкую и слаженную работу. Визовый центр Японии, открывшийся в феврале этого года, начал применять собственную административную практику, которая по строгости заметно контрастирует с прежними более лояльными правилами посольства, — говорится в сообщении.

Как поясняют туроператоры, визовый центр очень тщательно проверяет документы, требуя, например, чтобы у каждого члена семьи в комплекте присутствовали полные копии всех финансовых и личных документов всех остальных участников поездки, включая подтверждение родства.

— Если в документах найдены ошибки, быстро исправить их теперь невозможно. Требуется заново записываться на подачу через электронную очередь, что существенно затягивает процесс. Срок рассмотрения японской визы напрямую зависит от того, приняты ли документы с первого раза. Если пакет подготовлен корректно и не требует возврата или переделки, а также не попадает под дополнительную проверку в посольстве, то стандартный срок обработки составляет в среднем 5–6 рабочих дней. Однако при необходимости возврата и переоформления документов общий период рассмотрения может вырасти до трех недель. При этом доля отказов остается прежней, — отмечают в ассоциации.

По данным туроператоров, основной массив возвратов приходится на визовые анкеты, программу пребывания и фотографии. Наиболее частой причиной для дополнительных запросов является стремление исключить фиктивное трудоустройство или номинальный статус заявителя.

С апреля визовый центр Японии стал массово запрашивать у индивидуальных предпринимателей выписки из ЕГРИП, а у генеральных директоров и сотрудников компаний — выписки из ЕГРЮЛ или справки 2‑НДФЛ с печатью налогового органа, чтобы подтвердить реальность существования бизнеса и финансовую состоятельность заявителя, а не только данные справки, подписанной самим себе.



Рената Валеева