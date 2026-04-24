В Казани ограничат движение по улице Театральной в честь 140‑летия Габдуллы Тукая

26 апреля с 7:00 до 16:00 движение транспортных средств будет приостановлено

В период подготовки и проведения мероприятий в честь 140‑летия со дня рождения Габдуллы Тукая в Казани частично ограничат движение транспорта по улице Театральной. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, 26 апреля с 7:00 до 16:00 мск движение транспортных средств будет приостановлено по улице Театральной, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского.

Напомним, в Казани с 29 апреля по 30 июня ограничат движение транспорта по ряду улиц. Причиной стало строительство сетей водоснабжения в жилом массиве Борисоглебское.

Рената Валеева