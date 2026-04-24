Музейный комплекс Габдуллы Тукая в селе Кырлай откроется завтра после реконструкции

В селе Кырлай Арского района 25 апреля после реконструкции откроется музейный комплекс Габдуллы Тукая. Об этом на совместном заседании совета по реализации законодательства о языках и оргкомитета по подготовке к 140‑летию поэта сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова, передает пресс‑служба правительства РТ.

— В Арском районе в селе Кырлай завершается полномасштабная реконструкция музейного комплекса, создается новая экспозиция. Открытие состоится 25 апреля с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова, — сказала она.

Помимо этого, к 140‑летию Тукая подготовлен шеститомник его сочинений на русском языке, включающий ранее не переводившиеся произведения. Во всех школах республики в рамках празднования пройдут тематические «Разговоры о важном», а также акции «Татарча диктант» и «Мин татарча сөйләшәм».

Песошин отметил, что основные показатели по реализации языкового законодательства выполнены, но остаются проблемные зоны — доля публикаций нормативных актов на двух государственных языках и синхронность размещения новостей на официальных сайтах.

— Часто новость появляется сначала на одном языке, а перевод теряет актуальность, — подчеркнул премьер, поручив усилить контроль.

Рената Валеева