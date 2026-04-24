Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном ветре 25 апреля

12:17, 24.04.2026

В Казани днем порывы могут достигать 16 м/с

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий.

Согласно информации ведомства, с 18:00 24 апреля до 18:00 25 апреля на территории республики ожидается сильный ветер.

В частности, 25 апреля ночью местами прогнозируются порывы 15—17 м/с, днем — 16—21 м/с. В Казани днем порывы ветра могут достигать 16 м/с.

Напомним, в субботу, 25 апреля, в республике будет наблюдаться облачная погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температуры в ночные часы составят до +4, днем — не выше +8.

Рената Валеева

