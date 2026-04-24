Путин подчеркнул недопустимость депортации и уничтожения людей по национальному признаку

Президент назвал геноцид армянского народа одной из самых страшных трагедий XX века

Президент России Владимир Путин в послании участникам памятных мероприятий, посвященных 111‑й годовщине геноцида армян, заявил, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет оправдания. Мир должен объединить усилия, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось.

Путин назвал геноцид армянского народа одной из самых страшных трагедий XX века.

По словам главы государства, позиция России по данному вопросу никогда не менялась. Российский лидер выразил уверенность, что граждане Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности.

Жертвами геноцида с 1915 по 1923 год стали около 1,5 млн человек. Еще свыше 600 000 армян в результате действий Османской империи были вынуждены покинуть родные места. Более 60 городов и 2 500 сел были разграблены или сожжены.

Премьер‑министр Армении Никол Пашинян считает обоснованным вывод ученых о том, что геноцид армян в Османской Турции 1915 года стал в том числе результатом вовлечения армянского народа в начале XIX века в международные интриги.

— Нельзя допустить, чтобы геноцид армян стал инструментом борьбы международных игроков друг против друга. В томе «История Армении», изданном нашей Национальной академией наук, обоснованно отмечено, что Великий геноцид был, среди прочего, и следствием вовлечения армянского народа в международные интриги, практики, которая началась в середине XIX века и достигла своей трагической кульминации в 1915 году, — заявил Пашинян в обращении в связи с 111‑летием геноцида армян.

Он отметил, что «необходимо прекратить поиски родины за пределами 29 743 кв. км международно признанной территории нашего государства, Республики Армения».



Турция не признает геноцид армян. Между Анкарой и Ереваном отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

Рената Валеева