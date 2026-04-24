Астрономы зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности
Вспышка предпоследнего класса мощности M зарегистрирована на Солнце 24 апреля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
— 24 апреля в 12:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4421 (S08E42) зарегистрирована вспышка M2.0 продолжительностью 27 минут, — отмечается в сообщении.
Также утром на Солнце произошли две вспышки самого высокого класса X.
Солнечные вспышки, в зависимости от мощности рентгеновского излучения, делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
