Минский карточный домик рассыпался в Казани: «Ак Барс» подвел Квартальнова к черте вылета из Кубка Гагарина

Казанцы разгромили минское «Динамо» и повели 3:0 в серии до четырех побед

«Ак Барс» с разгромным счетом 4:0 обыграл минское «Динамо» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина хладнокровно подвела белорусов под руководством Дмитрия Квартальнова к вылету из плей-офф. Теперь казанцы ведут 3:0 в серии до четырех побед. Почему минчанам вряд ли удастся спастись — читайте в материале «Реального времени».

Победный состав меняют

Две подряд победы в Минске сделали «Ак Барс» фаворитом четвертьфинальной серии с минским «Динамо». Особенно показательным выдался второй выездной матч «барсов». Команда Анвара Гатиятулина сравняла счет на последних секундах основного времени, а затем победила в овертайме, показав чемпионский характер.

Исходя из этого, казалось, что тренерский штаб казанцев оставит без изменений победный состав. Однако в «Ак Барсе» пошли на серьезный шаг, предоставив своему основному вратарю Тимуру Билялову передышку. В воротах с первых минут матча в Казани появился Максим Арефьев. Молодой бэкап «барсов» уже играл в нынешнем плей-офф, выйдя в четвертой встрече серии с челябинским «Трактором» в первом раунде.

Минчане продолжили доверять своему вратарю, вновь выставив Зака Фукале в старте. В прошлом сезоне он дотащил «Трактор» до финала Кубка Гагарина, но сейчас выступает не слишком надежно. При этом в заявке «Динамо» есть не менее опытный Василий Демченко. Только вот российского голкипера Дмитрий Квартальнов не особо котирует.

Ударный второй период и агония Квартальнова

На первых минутах матча команды осторожничали. Из заметных моментов на этом игровом отрезке можно отметить всего один-два эпизода: по одному с обеих сторон. Удачливее оказались хозяева льда, что позволило «барсам» повести в счете. Первая тройка «Ак Барса» устроила круговерть в зоне атаки минчан, и Александр Барабанов опередил всех на отскоке шайбы — 1:0.

Второй период команда Гатиятулина провела еще более ударно. На экватор поединка казанцы реализовали большинство. Митчелл Миллер проехал за ворота, отдал на пятачок, где Дмитрий Яшкин подсуетился и от конька соперника отправил шайбу в сетку — 2:0. Следом отличился Никита Лямкин, голевую атаку которому начал Арефьев (и в послематчевом комментарии назвал свой пас «ковыряшкой»), сыграв на опережение. Защитник бросил, а потом успел набежать в «краску» и прошить Фукале — 3:0.

К концовке периода «Динамо» уже окончательно расклеилось, но у Квартальнова получилось добить свою команду. Тренер сменил вратаря на шестого полевого игрока, пытаясь реализовать большинство, но в итоге гости пропустили. Кирилл Семенов воспользовался ситуацией и ловко закинул издали в пустые ворота — 4:0. Со стороны такой шаг минчан выглядел как агония.

На третий период Фукале не вышел. Квартальнов все-таки послушал общественность и выпустил Демченко. Есть ощущение, что минчане опоздали с вратарской перестановкой. Третий период превратился в пустую формальность. «Динамовцы» вальяжно пытались забить гол престижа, а «Ак Барс» помогал Арефьеву отыграть на «ноль». В итоге выиграли хозяева, что в локальном сражении за «сухарь» вратаря, что в итоговом результате на табло.

Квартальнов же на пресс-конференции «проехался» по собственным игрокам, которых назвал бесхарактерными, а их игру стыдной. Будто бы, белый флаг «Динамо» выброшен, осталось лишь расписаться в четвертом поражении и спокойно идти отдыхать.

Карточный домик «Динамо»

Минское «Динамо» в серии с «Ак Барсом» все больше напоминает карточный домик. Его строили на протяжении всего регулярного чемпионата и перед плей-офф все гордились красотой столь высокого строения. Но при первых же трудностях выяснилось, что минский домик оказался непрочным и рассыпается на ветру. Точнее при встрече с таким «Ак Барсом».

Гатиятулину на второй сезон удалось создать то, к чему стремился с самого начала своего пути в Казани. Его нынешний «Ак Барс» — хладнокровный убийца, усыпляющий внимание и набрасывающийся на жертву в момент «икс». Строгость в обороне граничит с серостью в атаке, а яркие голевые вспышки заставляют думать, что команда непобедима. Но это очевидно не так. С дисциплиной пока остаются проблемы, как и со стабильностью, которая нередко подводила «Ак Барс» в чемпионате.

Пока же «барсы» легко выключили первую тройку минчан (на минуточку, самое результативное трио прошедшей «регулярки»). Сэм Энас, Алекс Лимож и Виталий Пинчук просто исчезли на льду. Как и Станислав Галиев с Вадимом Шипачевым, которые выделялись только в первой игре серии, а затем сникли. То же касается хваленых иностранных защитников. И вот так перебирая игроков «Динамо» понимаешь, что, вероятно, Квартальнов и прав. Лидера, способного подтащить команду, у минчан пока не видно.

Но самое главное, стоит отметить, насколько Гатиятулин старательно работает над исправлением собственных ошибок. Все вспоминают только серию с московским «Динамо», от которого казанцы в прошлом сезоне вылетели, уступив, ведя 2:0 после двух матчей. А ведь таких «поправок» много. Например, в предыдущем плей-офф просчитались с заменой Билялова, который играл все матчи без пауз, а в нужный момент его сменщик Амир Мифтахов оказался «холодным» (то есть, растренирован). Теперь не так.

— Призрака прошлого сезона у нас нет, прошлогоднюю серию мы уже обсудили. Важно, что каждый новый матч — это новый вызов. Важно правильно готовиться и выходит играть. И важно только не только то, что было позавчера, но и то, что было раньше. Мы разбирали соперника, понимали, что это одна из сильнейших атак в лиге. Нужно правильно играть и вовремя переключаться. И сегодня у нас это получилось, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Динамо» Мн — 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Голы:

1:0 — Барабанов (Сафонов, Миллер, 14:32);

2:0 — Яшкин (Миллер, Галимов, 26:47, 5х4);

3:0 — Лямкин (Тодд, Семенов, 36:54);

4:0 — Семенов (Барабанов, Карпухин, 39:25, 4х6, ПВ).

Следующий матч серии между «Ак Барсом» и минским «Динамо» состоится 15 апреля в Казани в 19:30 по московскому времени. Победа позволит команде Гатиятулина досрочно выйти в полуфинал Кубка Гагарина. Отыграться с 0:3 в плей-офф считается нереальным. За всю историю турнира, такое случалось лишь однажды.

