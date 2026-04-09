Двух пострадавших после ЧП на заводе в Нижнекамске выписали из больницы

У шести пациентов, которых направили в РКБ, наблюдается положительная динамика

Двух человек, которые пострадали в результате ЧП на «Нижнекамскнефтехиме», выписали из Нижнекамской районной больницы 9 апреля. В дальнейшем они будут находиться под диспансерным наблюдением, проходить реабилитацию, сообщил глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев в своем канале в Мах.

— У шести пациентов, которых направили в РКБ, наблюдается положительная динамика. Как и у пациентов, которые получают медпомощь в ведущих клиниках Москвы. Одному из них недавно выполнили операцию, врачи оценивают его состояние как стабильное, — написано в посте.

Ранее сообщалось, что на стационарном лечении находятся 25 человек, пострадавших в результате ЧП. В Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице девять человек, в РКБ — шесть. В московских медорганизациях — 10 человек. Состояние пациентов — средней тяжести и тяжелое, стабильное.



Никита Егоров