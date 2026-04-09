В Татарстане создадут оргкомитет по проведению форума «Неделя безопасности»

Мероприятие пройдет в Казани с 21 по 23 октября 2026 года

В Татарстане создадут оргкомитет по подготовке и проведению Международного форума «Неделя безопасности». Соответствующее распоряжение Кабмина республики подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, мероприятие проведут в Казани с 21 по 23 октября 2026 года. В состав оргкомитета войдет 21 человек. Среди них — премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, который станет председателем комитета. Его заместителями назначили руководителя аппарата Кабмина республики Шамиля Гафарова, главу Минпромторга Татарстана Олега Коробченко, а секретарем — первого замминистра промышленности и торговли РТ Родиона Карпова.

Среди членов оргкомитета — глава Минздрава республики Альмир Абашев, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова и другие официальные лица.

Согласно документу, в задачи членов оргкомитета входит обеспечить кибербезопасность информационных систем при проведении мероприятия, пожарную безопасность и охрану порядка. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Минпромторг Татарстана.

Никита Егоров