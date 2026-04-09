В Верхнеуслонском районе осудили водителя за смертельное ДТП
Мужчина превысил скорость на CHERY, выехал на встречку и стал причиной гибели водителя «Лады»
9 января 2025 года 25-летний водитель автомобиля CHERY превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля, сообщает прокуратура РТ.
С учетом позиции прокуратуры Верхнеуслонского района суд назначил виновному 1,5 года колонии-поселения и лишил права управления транспортными средствами на 3 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».