Владимир Путин назначил четырех судей и двух председателей судов в Татарстане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении двух председателей и четырех судей в Татарстане. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Председателем Елабужского горсуда назначен Ильдар Шайдуллин. Ранее он занимал ту же должность в Балтасинском районе Татарстана, причем два срока подряд. Стаж в качестве судьи у него превышает 20 лет.

Председателем Черемшанского районного суда назначен Сергей Индирейкин. Последние два года он занимал пост федерального судьи Генического районного суда Херсонской области.

Судьями Альметьевского горсуда назначили Чулпан Сайфутдинову, Московского районного суда Казани — Артура Карамельского и Шафагата Саубанова, Приволжского райсуда столицы Татарстана — Елену Бикчентаеву.

