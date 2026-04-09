Из Казани двухэтажными поездами отправились 72,2 тыс. пассажиров в первом квартале

Всего со станций Горьковской железной дороги в первом квартале 2026 года такими поездами перевезли более 390 тыс. пассажиров

Фото: Максим Платонов

Более 390 тыс. пассажиров отправились двухэтажными поездами дальнего следования со станций Горьковская железная дорога в январе—марте 2026 года. Об этом сообщает ГЖД.

В направлении Москвы такими составами перевезены пассажиры из нескольких городов. В частности, из Чебоксар в столицу отправились 137,5 тыс. человек, из Ижевска — 97,2 тыс. пассажиров, из Йошкар-Олы — 83,5 тыс. человек.

Из Казани двухэтажными поездами в Москву перевезены 72,2 тыс. пассажиров.

Вагоны таких поездов оснащены установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми санитарными комплексами, розетками для зарядки гаджетов и мультимедийным оборудованием.

Ариана Ранцева