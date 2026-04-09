В школе №132 в Казани произошло короткое замыкание
Учащихся и педагогов эвакуировали в школу №103, задымление ликвидировали пожарные, пострадавших нет
В Казани в школе №132 произошло короткое замыкание в электрощитовой. Из здания эвакуировали учащихся и педагогов, их временно разместили в школе №103, сообщили в управлении образования Казани.
Как сообщили в Управлении образования Казани, на место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения. Задымление было ликвидировано.
По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте работает специалист-электрик, проводится проверка оборудования и устанавливаются причины произошедшего.
Отмечается, что ситуация находится под контролем. В ближайшее время занятия в школе планируется возобновить.
