В школе №132 в Казани произошло короткое замыкание

Учащихся и педагогов эвакуировали в школу №103, задымление ликвидировали пожарные, пострадавших нет

В Казани в школе №132 произошло короткое замыкание в электрощитовой. Из здания эвакуировали учащихся и педагогов, их временно разместили в школе №103, сообщили в управлении образования Казани.

Как сообщили в Управлении образования Казани, на место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения. Задымление было ликвидировано.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время на месте работает специалист-электрик, проводится проверка оборудования и устанавливаются причины произошедшего.

Отмечается, что ситуация находится под контролем. В ближайшее время занятия в школе планируется возобновить.

Ариана Ранцева