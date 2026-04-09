Верховный суд РФ признал движение «Мемориал»* экстремистской организацией

14:04, 09.04.2026

Заседание прошло в закрытом режиме по иску Минюста

Верховный суд России в четверг рассмотрел иск Министерства юстиции о признании Международного общественного движения «Мемориал»* экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории страны. Заседание прошло в закрытом режиме, сообщили в пресс-службе суда.

Международное общественное движение «Мемориал»* было учреждено в 1992 году в Москве и в 2016 году включено в реестр иноагентов.

Ранее, в декабре 2021 года, Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры ликвидировал Международное историко-просветительское общество «Мемориал»*. Тогда суд согласился с позицией Генпрокуратуры, что организация работала с нарушениями законодательства, игнорировала требования маркировать материалы как иноагента, подчеркивала особый международный статус, искажала историю Великой Отечественной войны, создавала лживый образ СССР и реабилитировала нацистских преступников.

Ариана Ранцева
Справка

* Признан Минюстом России иностранным агентом, организация признана экстремистской, деятельность является запрещенной на территории РФ.

