ЦБ может рассмотреть паузу в изменении ключевой ставки

На апрельском заседании регулятор также оценит возможность дальнейшего снижения ставки

Центральный банк России на предстоящем заседании в апреле может рассмотреть как возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, так и вариант с паузой. Об этом сообщил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов во время коммуникационной сессии в Новосибирск, пишет ТАСС.

По его словам, на заседании будет обсуждаться целесообразность дальнейшего понижения ставки, однако среди предложений может быть и вариант временно воздержаться от изменений.



Тремасов отметил, что при принятии решения регулятор планирует учесть дополнительные экономические данные. В частности, речь идет о показателях инфляции за март, результатах опросов предприятий, квартальных отчетах по росту валового внутреннего продукта и состоянии рынков.



Он добавил, что до заседания Центробанк получит еще ряд новых вводных, которые также будут учитываться при обсуждении решения по ключевой ставке.



Ранее Костин заявлял, что ожидает снижения ставки ЦБ до 12% к концу 2026 года.

