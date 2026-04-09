Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Днем в отдельных районах возможна гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 7—12 м/с, утром и днем местами с порывами до 15—20 м/с. Днем температура составит от +8 до +13 градусов, в восточных районах местами до +18 градусов.
