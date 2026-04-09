Стало известно, в каком храме Казани митрополит Кирилл проведет пасхальное богослужение

Митрополит Татарстанский Кирилл проведет пасхальное богослужение в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря. Об этом сообщила пресс-служба храма. Напомним, что собор находится по адресу ул. Большая Красная, дом №5.

— Пасхальная заутреня, Божественная литургия в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря (ул. Большая Красная, 5). Начало богослужения в 00:00.

Великая Пасхальная вечерня в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря (ул. Большая Красная, 5). Начало богослужения в 16:00, — говорится в сообщении.

Напомним, что Пасха (Светлое Христово Воскресение) посвящена Воскресению Иисуса Христа. Это переходящий праздник: его дата меняется год от года и зависит от лунно-солнечного календаря. В 2026 году этот христианский праздник выпадает на 12 апреля.

Никита Егоров