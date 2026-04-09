Новости общества

20:39 МСК
Новости раздела
Общество

Россия и Украина проведут обмен телами погибших военных 9 апреля

12:08, 09.04.2026

Детали обмена будут уточнены, включая точное число участников и порядок процедуры

Россия и Украина проведут очередной обмен телами погибших военных 9 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Подробности обмена на данный момент уточняются. Источник отметил, что информация о точном числе участников и порядке процедуры будет предоставлена позже.

Ранее «Реальное время» писало, что Россия передала Украине тела одной тысячи погибших военнослужащих.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

