Россия и Украина проведут обмен телами погибших военных 9 апреля
Детали обмена будут уточнены, включая точное число участников и порядок процедуры
Россия и Украина проведут очередной обмен телами погибших военных 9 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Подробности обмена на данный момент уточняются. Источник отметил, что информация о точном числе участников и порядке процедуры будет предоставлена позже.
Ранее «Реальное время» писало, что Россия передала Украине тела одной тысячи погибших военнослужащих.
