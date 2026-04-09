Владимир Путин объявил перемирие России и Украины в честь Пасхи
Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие России и Украины в честь Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
— Решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Владимировича Путина в связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие, — говорится в сообщении.
Перемирие будет длиться с 16:00 11 апреля до 00:00 13 апреля.
В сообщении отмечается, что Россия рассчитывает на ответное объявление перемирия со стороны Украины. ВС России уже поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
