Речной рейс Казань — Набережные Челны запустят с 1 мая
Скоростные суда выйдут в навигацию на регулярной основе
Регулярный речной рейс по маршруту Казань — Набережные Челны запустят с 1 мая. Такую дату озвучил гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин, чьи слова приводит «Интерфакс».
Он отметил, что скоростные суда выйдут в навигацию на регулярной основе.
По словам председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, суда будут курсировать каждую пятницу, субботу и воскресенье. Такой режим работы установлен до 30 августа включительно.
Среди остановок по пути теплоходов — Камское Устье, Чистополь, Нижнекамск и Елабуга.
Ранее сообщалось, что Минтранс Татарстана ищет перевозчика на речной маршрут Набережные Челны — Соколки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».