Ферму в Бугульминском районе обязали устранить нарушения санзащиты

Предприятие не разработало санитарно-защитную зону для объекта

Бугульминский городской суд обязал сельхозорганизацию устранить нарушения санитарных требований на ферме крупного рогатого скота в селе Ключи. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Проверка показала, что предприятие не разработало санитарно-защитную зону (СЗЗ), которая обязательна для таких объектов. Для ферм с поголовьем менее 1,2 тысячи голов она должна составлять около 300 метров.

Ранее организации выдали предостережение, однако нарушения устранены не были. После этого территориальный отдел обратился в суд.

Суд обязал компанию до 31 декабря 2026 года разработать и утвердить проект СЗЗ и оформить ее в установленном порядке.

Решение от 30 марта 2026 года пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ариана Ранцева