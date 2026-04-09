Зеленский допустил встречу с Путиным в США или на Ближнем Востоке

Президент Украины заявил, что готов к переговорам с российским лидером, но исключил проведение встречи в Москве и Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, однако такая встреча не должна проходить ни в Москве, ни в Киеве.

По словам Зеленского, возможными площадками для переговоров могут стать страны Европы, Ближнего Востока или Соединенные Штаты. Об этом он рассказал в интервью итальянской радиостанции RAI.

— Я готов к встрече с Путиным. Точно не в Москве и не в Киеве. Но есть много мест, где можно встретиться, — на Ближнем Востоке, в Европе, в Соединенных Штатах, — сказал он.

Зеленский также сообщил, что переговорный процесс продолжается с участием США. По его словам, в последнее время обсуждения были сосредоточены на Ближнем Востоке.

В связи с этим трехсторонние переговоры с Россией были временно отложены, однако, как отметил президент Украины, они будут возобновлены.

Ариана Ранцева