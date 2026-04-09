Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти женщины в Татарстане

Житель Набережных Челнов сообщил о гибели 36-летней сестры после родов в 2023 году и выразил несогласие с прекращением уголовного дела

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти жительницы Татарстана.

Поводом стало обращение жителя Набережных Челнов, опубликованное в социальных медиа и адресованное главе СК России. Мужчина сообщил, что его 36-летняя сестра скончалась в марте 2023 года после родов в больнице. По его словам, причиной могла стать ненадлежащая медицинская помощь.

По данному факту следственными органами Следственного управления СК России по Республике Татарстан расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По итогам расследования уголовное дело было прекращено.

Заявитель выразил несогласие с ходом следствия и принятым решением.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан Валерию Липскому представить доклад о результатах расследования, принятых процессуальных решениях и их основаниях, а также дать оценку доводам, изложенным в публикации.

Ариана Ранцева