В Казани направили в суд дело о гибели работника автомойки

По версии следствия, 41-летний мужчина допустил сотрудника к работе без инструктажа, после чего тот отравился парами токсичных веществ в цистерне

Фото: Артем Дергунов

Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает прокуратура РТ.

По версии следствия, 41-летний местный житель обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Как показала проверка прокуратуры, он допустил 39-летнего работника автомойки к выполнению работ без необходимого инструктажа и обучения.

Рабочий использовал мойку высокого давления, не соответствующую требованиям безопасности, для мойки грузового автомобиля и прицепа с цистерной. Не зная правил работы с токсичными жидкостями, мужчина открыл люк и спустился внутрь цистерны.

Там он вдохнул пары токсичных веществ, что привело к острому ингаляционному отравлению. От полученного отравления мужчина скончался.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Ариана Ранцева