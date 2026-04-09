В Казани скорректировали финансирование программы рекламы

Общий объем средств на 2026–2028 годы составит 62,5 млн рублей, финансирование предусмотрено только из городского бюджета

В Казани внесены изменения в муниципальную программу «Развитие сферы наружной рекламы и информации на территории города Казани в 2026–2028 годах». Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ принят для приведения финансовых показателей программы в соответствие с бюджетной заявкой на 2026 год. Изменения касаются раздела, определяющего объем финансирования программы с разбивкой по годам и источникам.

Общий объем финансирования программы установлен в размере 62,5 млн рублей. Финансирование носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета города на соответствующий финансовый год и плановый период.

Средства предусмотрены исключительно за счет муниципального бюджета Казани. Распределение по годам выглядит следующим образом:

2026 год — 22,4 млн рублей;

2027 год — 20 млн;

2028 год — 20 млн.

Ариана Ранцева