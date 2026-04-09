В Татарстане медиков-целевиков предложили штрафовать в размере компенсации на обучение за срыв договора

Так, если люди нарушат условия договора в первый год обучения, то размер штрафа будет сопоставим с расходами бюджета за первый курс

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане для медиков, которые учатся по программе целевого набора, предложили установить штраф в размере расходов бюджета республики на обучение студента на первом курсе. Санкции могут применить, если они нарушат условия договора в первый год обучения. Соответствующий проект опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы.

Судя по документу, медработника оштрафуют, если работодатель не трудоустроил выпускника или сам выпускник не отработал установленный срок. Данная мера затронет программы высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования. Также взыскания применят к специалистам, если договор расторгнут по инициативе работодателя или работника, или работодатель откажется его заключать.

— В случае неисполнения заказчиком обязательства по трудоустройству гражданина, неисполнения гражданином обязательства по осуществлению трудовой деятельности в соответствии с договором в течение установленного срока или расторжения заказчиком или гражданином договора в одностороннем порядке, заказчик или гражданин выплачивает компенсацию за обучение в размере расходов бюджета Республики Татарстан, осуществленных на обучение гражданина, не менее чем за первый год его обучения (при прекращении образовательных отношений в первый год обучения), — написано в одном из пунктов документа.

Новые положения не распространят на медиков, которых приняли на целевое обучение до 1 марта 2026 года.

Никита Егоров