На реках Татарстана меняется ситуация с весенним половодьем

На Свияге и в Закамье фиксируют спад паводковой волны до 67 см, тогда как на реках Предкамья продолжается рост уровней воды до 97 см в сутки

Фото: предоставлено Русланом Фахриевым

За прошедшие сутки на реке Свияге и ее притоках, а также на реках Закамья зафиксирован спад высоты паводочной волны. Суточная интенсивность снижения уровней воды составила от 1 до 7 см, местами — до 67 см, сообщает МЧС Татарстана.

В то же время на реках Предкамья продолжается формирование пиков весеннего половодья. За последние сутки уровень воды на этих реках увеличился на 14–97 см.

По данным наблюдений, уровни воды на реках республики остаются на различных отметках относительно критических показателей. Так, на реке Кубне уровень воды превышает отметку выхода на пойму на 121 см. На реке Иж уровень воды ниже этой отметки на 4 см, на реке Берсут — на 7 см, на остальных реках — ниже на 14–576 см.

Относительно среднемноголетних максимальных значений уровень воды выше на отдельных водных объектах: на реке Кубне — на 9 см, на реке Карле — на 41 см, на реке Иж — на 52 см. На остальных реках показатели остаются ниже среднемноголетних максимумов на 75–342 см.

При этом опасные уровни воды на реках республики не достигнуты. На реке Кубне уровень воды ниже опасного значения на 32 см, на остальных реках — на 86–554 см.

Ранее «Реальное время» писало, что в соседнем с Татарстаном районе Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка.

Ариана Ранцева