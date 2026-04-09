Минобрнауки Татарстана утвердило результаты досрочного ЕГЭ по математике
Профильный экзамен сдали девять человек
Минобрнауки Татарстана сообщило об утвержденных результатах досрочного периода ЕГЭ по математике, проведенного 27 марта.
Профильный экзамен сдали девять человек. Средний балл у сдавших — 51,33. Базовую математику сдали семь школьников, получив в среднем оценку «хорошо» (4).
Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно 10 и 13 апреля. Заявления принимаются в школах, в которых ученики сдавали ГИА.
Рассмотрят апелляции 14 апреля в Казани по адресу: ул. Боевая, дом №13. Время для каждого участника назначат индивидуально.
