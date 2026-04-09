В Казани запустят цифровой онлайн-колледж

Образовательное учреждение не будет похоже на обычное онлайн-образование с набором курсов и записанных лекций

В Казани в сентябре 2026 года начнет работать Цифровой колледж им. Б. Рамеева. Об этом сообщил помощник премьер-министра республики, бывший глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на подготовку проекта ушло пять месяцев. На данный момент команда оформляет документы, чтобы получить образовательную лицензию, а также создать платформу и учебный контент.

Хайруллин добавил, что он сам занялся этим проектом, так как его не устраивает нынешний уровень образования. Он обратил внимание, что миром правят технологии и искусственный интеллект, а значительная часть системы образования продолжает готовить молодых людей к реальности, «которой больше нет».

— Можно строить платформы, ИИ-сервисы, цифровую инфраструктуру, но без людей, которые умеют мыслить, быстро учиться и работать со сложностью, все это не взлетит, — подчеркнул экс-глава Минцифры Татарстана.

Хайруллин также написал в посте, что ему из принципа важно создать Цифровой колледж, не похожий на обычное онлайн-образование с набором курсов и записанных лекций. В новом колледже, с его слов, преподаватели и эксперты из разных городов и стран будут работать с реальными ИТ-проектами, а студенты смогут получить ранний профессиональный опыт.

Ранее сообщалось, что 50% безработных в Татарстане имеют высшее образование из-за перекоса в сторону «офисных» специальностей.

Никита Егоров