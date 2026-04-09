Госдума начнет рассматривать законопроект о выдворении иностранных граждан

Предлагается расширить перечень правонарушений с 22 до 43 статей КоАП и повысить штрафы за нарушение миграционных правил

Фото: Михаил Захаров

Совет Государственной думы РФ 13 апреля приступит к рассмотрению законопроекта, предусматривающего выдворение из России иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект, внесенный правительством РФ в марте, предполагает расширение перечня административных правонарушений, за которые мигранты могут быть выдворены, с 22 до 43 статей КоАП. Документ также предусматривает повышение штрафов за нарушение правил пересечения границы, незаконную работу и нарушение режима пребывания.

Среди правонарушений, за которые иностранцев планируется выдворять, названы участие в несанкционированных митингах, дискредитация российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию и публичные призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность РФ.

Володин подчеркнул, что с 2024 года Госдума приняла 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, из которых 18 инициированы депутатами.

Ариана Ранцева