Госдума начнет рассматривать законопроект о выдворении иностранных граждан
Предлагается расширить перечень правонарушений с 22 до 43 статей КоАП и повысить штрафы за нарушение миграционных правил
Совет Государственной думы РФ 13 апреля приступит к рассмотрению законопроекта, предусматривающего выдворение из России иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Законопроект, внесенный правительством РФ в марте, предполагает расширение перечня административных правонарушений, за которые мигранты могут быть выдворены, с 22 до 43 статей КоАП. Документ также предусматривает повышение штрафов за нарушение правил пересечения границы, незаконную работу и нарушение режима пребывания.
Среди правонарушений, за которые иностранцев планируется выдворять, названы участие в несанкционированных митингах, дискредитация российских вооруженных сил, призывы к санкционному давлению на Россию и публичные призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность РФ.
Володин подчеркнул, что с 2024 года Госдума приняла 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, из которых 18 инициированы депутатами.
