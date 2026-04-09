В Татарстане отменили режим ракетной опасности
Ограничения продлились полтора часа
В Татарстане отменили режим ракетной опасности. Ограничения действовали 1 час 31 минуту: с 21:51 до 23:22 мск, сообщает ГУ МЧС России по республике в МАХ.
Также в Казани открыли аэропорт, сообщила пресс-служба Росавиации.
Ранее сообщалось, что в Казани снова прозвучали сирены. Звуковое оповещение было слышно во всех районах города.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».