Новости общества

04:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане отменили режим ракетной опасности

23:29, 09.04.2026

Ограничения продлились полтора часа

В Татарстане отменили режим ракетной опасности
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане отменили режим ракетной опасности. Ограничения действовали 1 час 31 минуту: с 21:51 до 23:22 мск, сообщает ГУ МЧС России по республике в МАХ.

Также в Казани открыли аэропорт, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее сообщалось, что в Казани снова прозвучали сирены. Звуковое оповещение было слышно во всех районах города.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

