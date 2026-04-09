Директора «Острова-града Свияжска» Силкина избрали вице-президентом комитета международного совета музеев в РФ

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин стал вице-президентом комитета Международного совета музеев (ИКОМ) в России. Соответствующее решение приняли на заседании президиума ИКОМ, прошедшего в новом здании Пермской художественной галереи, сообщила администрация музея-заповедника.

Также на заседании обсудили состав президиума и ревизионной комиссии на 2026—2028 годы. В мероприятии приняли участие президент ИКОМ России, члены совета — представители партнерских музеев, эксперты из разных регионов страны, всего более 80 специалистов музеев.

— Среди других решений заседания — создание рабочих групп для отбора новых членов, победителей тревел-грантов и мероприятий для поддержки ИКОМ России. Также сформирован экспертный совет Всероссийского конкурса «Музейный Олимп», что поможет популяризировать музейное дело в России, — говорится в сообщении.

Помимо этого, ИКОМ России поддержит два мероприятия музея-заповедника «Остров-град Свияжск» в 2026-м.

Никита Егоров