Казань вошла в топ‑3 популярных направлений для спонтанных путешествий россиян

Свыше половины таких путешественников в России бронируют жилье уже в процессе поездки

Казань вошла в число самых популярных направлений для спонтанных путешествий по России. Около 9% респондентов побывали в столице Татарстана во время своей последней незапланированной поездки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Отелло» от 2ГИС.



Как выяснилось, свыше половины спонтанных путешественников в России бронируют жилье уже в процессе поездки.

— Вопрос с жильем в таких путешествиях все решают по‑разному. Так, 46% опрошенных россиян обычно бронируют проживание до выезда, однако более половины респондентов (54%) поделились, что делают это уже в процессе поездки. Из них 26% бронируют проживание в дороге, 16% ищут, где остановиться, уже на месте, а каждый десятый (11%) вообще не бронирует и заходит в первый попавшийся отель (интересно, что мужчины в два раза чаще, чем женщины, предпочитают этот вариант), — рассказали в компании.

Среди типов размещения спонтанные туристы чаще всего выбирают квартиры или апартаменты (31%), небольшие городские отели (без звезд, апарт‑ или бутик‑отели — 22%) и гостевые дома или коттеджи (16%). Наименее популярны в таких поездках глэмпинги (2%).

Что касается транспорта, то большинство россиян (49%) для спонтанных поездок предпочитают личный автомобиль. 17% летают на самолете, еще по 14% выбирают поезда или междугородний транспорт (автобусы, электрички), а 4% пользуются каршерингом или такси.

При этом 89% опрошенных предпочитают путешествовать спонтанно по своей стране, 7% заранее не выбирают направление, а 4% ездят в другие государства.

Помимо Казани, в числе популярных направлений оказались Золотое кольцо (11%), Краснодарский край (9%), Москва (7%), Московская область, Санкт‑Петербург, Алтай (по 6%), Екатеринбург (5%), Карелия и Ленинградская область (по 4%).

По расходам картина следующая:

32% тратят на незапланированные путешествия от 20 до 50 тыс. рублей на человека;

30% укладываются в 10–20 тыс.;

18% — до 10 тыс.;

15% — от 50 до 100 тыс.;

5% — 100 тыс. и более.

Напомним, международный аэропорт Казань им. Габдуллы Тукая перешел на летнее расписание, которое будет действовать до 25 октября. В новом сезоне международные и внутренние маршруты пополнятся новыми рейсами.

