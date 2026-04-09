В Татарстане ликвидировали почти 14 тысяч пачек контрабандных сигарет

Нарушители превысили нормы ввоза, суд обратил товары в федеральную собственность

Татарстанская таможня передала на уничтожение конфискованные алкоголь и табак. Речь идет о 112 бутылках алкогольной продукции общим объемом 68,48 литра и 13 980 пачках табачных изделий, сообщила «Реальному времени» пресс-служба таможни.

Товары изъяли сотрудники таможенного поста аэропорта Казани по 52 делам об административных правонарушениях. Все случаи связаны с недекларированием или недостоверным декларированием товаров физическими лицами, которые превысили нормы ввоза.

После завершения расследований материалы направили в суд. Суд принял решение обратить изъятые товары в федеральную собственность. Затем их передали в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу для последующего уничтожения.

В таможне напомнили действующие нормы ввоза. Без уплаты пошлины можно провезти до 3 литров алкоголя на человека старше 18 лет. При ввозе от 3 до 5 литров требуется декларация и уплата пошлины — 10 евро за каждый литр.

Также без пошлины разрешено ввозить табачные изделия: до 200 сигарет, 50 сигар (или сигарилл), 0,25 кг табака, 200 стиков или 250 граммов жидкости для электронных сигарет. Допускается комбинированный ввоз, но общий вес не должен превышать 250 граммов.

Ариана Ранцева