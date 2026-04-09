Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ

14:42, 09.04.2026

В ответ украинская сторона передала России тела 41 российского военнослужащего

Россия официально передала украинской стороне 1000 тел погибших боевиков ВСУ.

В свою очередь Украина передала России 41 тело российских военнослужащих.

Передача состоялась в рамках взаимодействия сторон по возвращению тел погибших.

В феврале российская сторона передала Киеву тела 1 тыс. погибших военных, получив в ответ тела 35 российских воинов.

Ариана Ранцева

