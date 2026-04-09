Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ
В ответ украинская сторона передала России тела 41 российского военнослужащего
Передача состоялась в рамках взаимодействия сторон по возвращению тел погибших.
В феврале российская сторона передала Киеву тела 1 тыс. погибших военных, получив в ответ тела 35 российских воинов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».