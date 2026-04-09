В Татарстане ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер

Порывы ветра достигнут 21 м/с, температура будет колебаться от 2 до +16 градусов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сохраняется неустойчивая погода. Облачные циклоны сменяются областями повышенного атмосферного давления, а при прохождении фронтов идут дожди разной интенсивности. Температура воздуха держится на 2–4 градуса выше нормы, сообщает Гидрометцентр РТ.

9 апреля республика находится под влиянием активного южного циклона. Наблюдаются дожди, местами сильный ветер с порывами 15–21 м/с. К полудню температура составила +4…+9°, на крайнем востоке — до +16°.

10 апреля сохранится облачная погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем регион окажется в тыловой части циклона: ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на востоке местами сильные. В отдельных районах возможен ветер с порывами 15–20 м/с и гроза. Температура ночью составит 0…+5°, днем — +2…+7°, на юге до +12°.

11 апреля ночью в большинстве районов сохранятся небольшие осадки — дождь и мокрый снег. Днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью 2…+2°, днем повысится до +10…+15°. Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица.

12 апреля из-за близости атмосферного фронта местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит +1…+6°, днем — +10…+15°.

По предварительному прогнозу, 13 апреля ожидается теплая погода с дневной температурой +11…+16°, местами возможен небольшой дождь.



Ариана Ранцева