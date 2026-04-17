Диляра Габдрахманова: «Ремесло лозоплетения находится на грани исчезновения»

Владелица фабрики плетеной мебели из ивы — об особенностях бизнеса, нехватке кадров и надеждах на ЦУМ

26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, в Казани откроется первая очередь Центра уникального мастерства (ЦУМ). Речь идет об историческом блоке площадью около 31 тыс. кв. м. Там разместятся 68 мастерских по 18 видам народных промыслов Татарстана, где свои изделия представят 79 резидентов. На первом этаже ЦУМ появится единственная в республике мастерская лозоплетения. Как мастера из фабрики в Янгулово Балтасинского района сохраняют древний промысел, в интервью «Реальному времени» рассказала руководитель фабрики «Ива мебель» Диляра Габдрахманова.

«Все делается вручную»

— Как возникла идея создания компании и что представляет собой ваше производство сегодня?

— Наша фабрика уникальна. Это единственное производство полного цикла по плетению мебели из ивовой лозы. Такого практически не осталось в Татарстане и в целом по России. Все наши изделия на 100% сделаны из натурального сырья, хочу отметить, что вся мебель создается на основе каркаса из ивы, что также является особенностью нашего производства. И самое главное — все делается вручную. В стране сегодня практически не осталось подобных производств, с таким ассортиментом и подходом. Сегодня у нас более 1 000 наименований изделий — от корзин до двухместных кроватей, диванов и кресел. Фабрику мы открыли еще в 2012 году в Балтасинском районе Татарстана, в родной деревне моих родителей Янгулово, а теперь и моей родной деревне, где живу я сама со своей семьей.

Вообще, Балтасинский район по праву считается исторической родиной мастерства лозоплетения в Татарстане. Цеха по плетению из веток ивы здесь появились еще в середине XX века. У нас на производстве есть изделия, которым по 100 лет, и мы их храним как музейные экспонаты.

— Каков ежемесячный объем производства и кто ваши основные заказчики?

— Сейчас мода на экологичность возвращается, и дороже ценится то, что сделано руками человека. В Европе, например, плетеная мебель очень популярна, ее умело преподносят как стильный элемент интерьера. В месяц мы изготавливаем около 300—400 изделий разной сложности. Наши основные заказчики — жители разных регионов России (Московская область, Урал, Сибирь, Краснодарский край и др.), но в Татарстане этот вид продукции пока не столь популярен. До нас, видимо, медленнее доходит тренд на натуральность. Или причина в том, что такую мебель часто ассоциируют с бабушкиным домом, с селом. Мы работаем в этом направлении, только за последнее время ассортимент на 95% видоизменился и осовременился.

«Количество заказов кратно уменьшилось»

— Какие интересные заказы вам приходилось выполнять?

— Нашей мебелью обставлена летняя веранда ресторана в центре Казани и в других российских городах. Наши кресла служат декорацией в спектакле театра имени Галиаскара Камала «Әтәч менгән читәнгә» («Взлетел петух на плетень»). Нашим мастерам пришлось изловчиться, чтобы сплести их. Высота кресел — почти 3 метра, и, чтобы сделать их, пришлось сначала вставать на стол, затем на табуретку, и только потом удалось достать до самого верха. Одна из самых популярных позиций — это люлька для младенца, когда-то висевшая во всех татарских домах, — «бишек». Они очень популярны у наших молодых мамочек-блогеров. И в целом люди, которым важен уют и натуральная эстетика, выбирают плетеную мебель и признаются, что с появлением такого изделия сама атмосфера в доме меняется.

— Насколько рентабелен ваш бизнес?

— Он рентабельный, когда много заказов, когда есть масштабы. 300 изделий в месяц — это неплохо. 100 изделий — уже сложности. Надо признаться, что сейчас заказы кратно уменьшились. В прошлом году мы подняли цены примерно на 35% — от безвыходности. Чтобы разгрузить наших мастеров и дать им возможность больше зарабатывать.

То, что мы сейчас зарабатываем, все уходит на зарплату и расходники, к которым относится и сырье (часть мы заготавливаем сами, часть покупаем у питомников). У ивы есть более 100 сортов, а для плетения подходят только 2—3 вида. Нельзя из любой ивы взять и сделать мебель. Она должна быть бессучковая, прямая. Иву надо собирать только в определенные периоды — весной и осенью до соковыделения. И сбор происходит исключительно вручную. Рабочие берут в руки мачете, срубают ветви и собирают их. Поштучно собирается каждый прутик. А только на одно кресло уходит около ста веток.

«Сейчас ремесло проходит тяжелый этап»

— Сколько человек работает на вашем производстве и как вы решаете проблему нехватки кадров?

— Сегодня у нас работает 15 человек, из них 8—9 — мастера лозоплетения. Было время, когда на предприятии трудились 60 человек. Проблема нехватки кадров стоит очень остро: мастера в основном в возрасте, а молодежь не стремится осваивать это ремесло. Если мы говорим о развитии промысла, то нужно обучать этому молодых людей. Только так мы сможем сохранить этот промысел.

Надо признать, сейчас это ремесло проходит тяжелый этап и находится на грани исчезновения.

— На встрече Рустама Минниханова с предпринимателями вы выступили с предложением создать государственную учебную систему на базе вашей фабрики, открыть филиал Казанского техникума народных промыслов и получили одобрение от раиса. Удалось ли продвинуться в этом направлении?

— К сожалению, сейчас вопрос подготовки кадров остается открытым. Да, мы пытались развивать обучение, предлагали создать учебный центр, тем самым решить много других задач, социальных в том числе, это и работа на селе, и обучение молодежи, и сохранение промысла. Жаль, что эта тема на каком-то этапе остановилась. Насколько я знаю, направление было передано другому району, дальше о его судьбе я ничего не знаю. Мне искренне жаль было услышать эту новость, потому что я действительно душой и сердцем болею за этих мастеров и за это производство, мне важно его сохранить, я люблю эту плетенку и хочу, чтобы как можно больше людей полюбили ее так же, как и я. Но факт остается фактом — проблема нехватки кадров так и не находит решения.

«В предвкушении открытия ЦУМа»

— В день рождения Габдуллы Тукая состоится долгожданное открытие ЦУМ, Центра уникального мастерства в Казани. Какие надежды вы возлагаете на этот проект?

— Это сейчас для нас главное событие, которого мы очень ждем и очень готовимся. Наш магазин будет представлен на первом этаже здания. Я уверена, что ЦУМ превратится в удивительное пространство, где люди смогут окунуться в историю Татарстана, где можно будет не просто увидеть аутентичные изделия, но и пощупать их своими руками, попробовать на вкус и даже сделать все это самому. Это будет очень интересно, я в предвкушении.

Что касается бизнеса, то, безусловно, открытие подобного пространства — хорошая мера поддержки для мастеров. Нам предложили неплохие условия: к примеру, в течение 3 лет мы не будем платить арендную плату за помещение. Пока работа в рамках такого центра для всех в новинку, я думаю, что через месяца три уже будет какая-то более или менее ясная картина. Пока у мастеров очень много вопросов.

Мы рассчитываем на бизнес-эффект, хотим, чтобы о нас узнало больше людей и количество заказов увеличилось.

— Рассматриваете ли вы возможность масштабирования бизнеса, например, через франшизу?

— Да, я думаю о франшизе — создании производств в других регионах. Надеюсь, что открытие магазина поможет нам в этом. Проблема в том, что наши изделия не разборные: кресло отправляется в другой город уже в готовом виде. Это создает сложности с логистикой — в одной коробке можно перевезти только один крупный предмет мебели, получается, что мы перевозим воздух: вес маленький, объем большой.

«Малому и среднему бизнесу просто не надо мешать работать»

— С какими трудностями вы столкнулись в бизнесе в последнее время?

— Так как мы занимаемся в основном онлайн-продажами, то большой сложностью является замедление, а то и прекращение работы определенных социальных сетей, где мы продвигаем свой товар. Сейчас с этим возникают постоянные сложности. На какой площадке вести деятельность — большой вопрос.

В целом ситуация в бизнесе не сильно изменилась, кроме повышения стоимости всего и вся, но самое главное — не стало клиентов. Число заказов ощутимо уменьшилось. Сколько бы ни говорили о том, что поддерживают и помогают малому и среднему бизнесу, он постоянно чувствует на себе только удары.

Предприниматели в любых трудных условиях способны работать, просто им не нужно мешать.

— Помимо производства плетеной мебели, у вас есть другие бизнес-направления?

— Параллельно мы ведем швейное производство, которое недавно прошло ребрендинг. Мы шьем жилетки, куртки, трикотажные костюмы, сценические наряды для танцевальных коллективов, а также мягкие подушки и матрасы для мебели. Однако и здесь мы сталкиваемся с проблемой нехватки кадров — сложно найти квалифицированных специалистов.

«Мечты сбываются»

— Что, по вашему мнению, может привлечь людей в сельскую местность и помочь развить местный бизнес?

— Важно показать, что жизнь в деревне может быть комфортной и интересной. Например, у нас в деревне есть все необходимое: мойка, детский сад, школа, аптека, пункты выдачи заказов. Можно найти работу и реализовать себя — не обязательно трудиться на кого-то, можно развивать собственное дело. Я живу в деревне уже 14 лет и ни разу не пожалела о своем выборе. И зарплата достойная для сельской местности, здесь все-таки затраты не такие, как в городе. Есть организации, где платят и по 80, и по 100 тысяч. У нас на предприятии сдельная оплата труда — есть оклад и надбавки за заказы. Начальная планка — около 40—50 тысяч рублей. Чтобы повысить зарплаты, нужно увеличить объемы производства, но это упирается в проблему нехватки кадров. Ручная работа требует умелых рук, а мастеров не хватает.

— Что бы вам помогло сейчас развить ваш бизнес?

— Деньги. Если говорить о сумме без фанатизма, то это около 10 миллионов рублей. Я бы направила эти средства на набор новых сотрудников и повышение зарплат. Вопрос оплаты труда очень актуальный. Я всегда прошу Всевышнего о том, чтобы он дал мне возможность платить хорошую зарплату своим сотрудникам, я очень этого хочу, мне важно, чтобы люди ходили на работу с удовольствием. Мы вместе уже 14 лет, за это время у нас были и взлеты, и падения, но в кризисные периоды мои мастера не оставили меня, за что я им очень благодарна, они помогли мне сохранить фабрику, для этих людей мне вообще ничего не жалко.

Также я бы изучила инфраструктуру в других регионах для масштабирования бизнеса и участия в крупных мебельных выставках в Москве и других городах. Сейчас это стоит очень недешево, нужно заплатить полмиллиона как минимум, чтобы встать на эти квадратные метры и отработать три дня. Мы, конечно, участвовали в дизайнерских выставках, но делили это пространство с другими мастерами, а хотелось бы представить свое производство во всей красе. Хотя, если подумать, эта моя мечта уже сбывается на базе ЦУМа, где мы как раз и представим наши изделия и сотворим сказку. Я верю, что мечты сбываются.