Фарт «Локомотива» сказал свое слово: заслуженно ли «Ак Барс» проиграл третий матч финала?

Подвиги Миллера не помогли казанцам забрать третий матч серии. «Ак Барс» уступает в противостоянии с «Локо»

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил Локомотиву со счетом 1:4. Ярославцы вновь получили преимущество в противостоянии, счет в серии стал 2:1 в их пользу. В чем причины поражения казанцев и как на неудачу своей команды отреагировал Анвар Гатиятулин — в репортаже «Реального времени».

Впервые в нынешнем плей-офф «Ак Барс» уступил дома

Традиционно в Казани матчи финала плей-оффа сопровождаются неистовым ажиотажем. На главные игры сезона КХЛ мечтает попасть каждый поклонник хоккея. Но далеко не всем удается оказаться в числе счастливчиков, добывших билеты.

— Ты не подскажешь, на матчи «Ак Барса еще реально достать билеты? А то мы с девушкой пробовали смотреть. Все распродано, ничего не получилось, — обратился к корреспонденту «Реального времени» полузащитник Рубина Руслан Безруков буквально за пару часов до начала третьего матча в личной беседе.

Казань — город с большими хоккейными традициями. К первому матчу финала в столице Татарстана улицы украсились баннерами с надписью «Кубок рядом!», а каждое второе кафе в центре города пестрило атрибутикой «Ак Барса».

Атмосфера спортивного праздника в эти дни в Казани — невероятная. И наверняка болельщики «Ак Барса» надеются, что хоккеистам удастся сопроводить этот антураж победами на родной «Татнефть Арене». Тем более, когда под ее своды поднимается на белом барсе пятикратный обладатель Кубка Гагарина, капитан Татарстан, — Данис Зарипов.

Но «Локомотив» вчера наглядно продемонстрировал еще раз, почему является сильнейшей командой КХЛ и действующим обладателем Кубка Гагарина. «Ак Барс» впервые в текущем плей-офф уступил дома.

«Татнефть-Арена» была неприступной крепостью для «Трактора», минского «Динамо» и «Металлурга». Но вчера казанская Бастилия пала. Ярославцы оказались сильнее и справедливо победили со счетом 4:1.

Первые две шайбы были забиты «Локомотивом» не без доли фарта

Тенденция серии показывает, что тот, кто из клубов берет инициативу с первого периода, играет с позиции силы — непременно предопределяет исход матча. Так и получилось во вчерашней встрече.

Необязательное удаление Ильи Карпухина и двойной малый штраф молодого защитника Степана Терехова вынудили «Ак Барс» практически весь период провести в обороне.

Количество бросков в створ у казанцев за этот отрезок красноречиво. Если быть точным, их было всего два. В то время как Локомотив нанес почти два десятка.

Первый гол Максима Березкина, которого активно сватают в «Эдмонтон Ойлерз» по окончании этого сезона, логично вытекал из первого периода. Ярославцы реализовали большинство за 5 секунд до выхода со скамейки Степана Терехова.

Правда, гол у Березкина несколько получился курьезным. Впрочем, как и шайба нападающего Рихарда Паника. Словацкий форвард в результате неудачного броска Митчелла Миллера выкатился один на один с Тимуром Биляловым. Сперва Паник бросил мимо ворот, однако доработал момент до конца и с острого угла выстрелил в сторону голкипера «Ак Барса». Бросок, очевидно, был на удачу, но шайба немыслимым образом отрикошетила от Билялова в ворота.

О фарте «Локомотива» сказано было уже много слов. Но после таких, откровенно шальных голов, невозможно в очередной раз не говорить о чемпионском ДНК «железнодорожников». Удача к ним благосклонна, и это чувствуется.

На пресс-конференции Боб Хартли в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отметил, что одно из ключевых составляющих успеха ярославцев — их умение терпеть и колоссальный опыт. Именно за терпение хоккеистам «Локомотива» воздаются такие подарки.

— Много раз говорил, что у нас опытная команда, в которой много ветеранов. Третий финал подряд у команды. Такой опыт не купишь — его нужно пережить. Это одна из сильных сторон, — сказал Хартли.

Миллер сравнялся с Окуловым в бомбардирской гонке

«Ак Барсу» было не отказать в желании победить, и стремления бороться у казанских хоккеистов было предостаточно. Наверное, поэтому нападающим Дмитрию Яшкину и Никите Дыняку было так сложно подбирать слова, беседуя с журналистами. На вопросы, в чем «Локо» оказался сильнее, чем были обусловлены трудности в организации атак у хозяев, хоккеисты отвечали очень сдержанно, буквально несколькими словами. Чувствовалось, что они еще переваривали досадное поражение от ярославцев.

«Ак Барс», в целом, мог переломить ход встречи. Ведь после гола Митчелла Миллера случился выход один в ноль от Дмитрия Кателевского. Но нападающий казанцев не смог перебросить вратаря «Локомотива» Дмитрия Исаева. Еще хороший шанс сравнять счет представился казанцам в концовке третьего периода, когда «Ак Барс» получил пятиминутное большинство в связи с удалением Александра Полунина. Однако реализовать его игроки не смогли.

Говоря о Митчелле Миллере, надо отметить, что для защитника «Ак Барса» вчерашнее набранное очко стало уже 21-м в нынешнем плей-офф. Американец догнал нападающего «Авангарда» Константина Окулова в гонке бомбардиров. И теперь от пальмы первенства его отделяет всего один результативный балл.

Любопытно, что Митчелл Миллер в истории плей-офф Кубка Гагарина может стать первым защитником — лучшим бомбардиром. Поистине выдающийся сезон проводит легионер «Ак Барса», будучи системообразующим элементом обороны казанцев.

«Уступили в нацеленности на ворота…»

Гол Никиты Черепанова с синей линии и шайба Артура Каюмова в пустые ворота обеспечили ярославцам уверенную победу над «Ак Барсом». Казанцы впервые в нынешнем плей-офф уступают по счету в серии своему сопернику. Но поводов отчаиваться у Анвара Гатиятулина и его подопечных точно нет.

— Уступили в нацеленности на ворота. Плотная игра, нужно было больше угрожать. Не всё получалось здесь. Идёт серия, мы двигаемся шаг за шагом. Сегодня сыграли этот матч, готовимся к следующему. Мы не протяжении всего сезона развивали активную игру в зоне атаке с подключениями защитников и видим, что это работает. Но сегодня этого было недостаточно. Разберём матч, по ходу серии соперники изучают друг друга, мы будем смотреть, в чём можем стать лучше, — подытожил Анвар Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Локомотив» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов, 11:55, 5х4)

0:2 Паник (17:32)

1:2 Миллер (Тодд, Хмелевский, 29:30)

1:3 Черепанов (Алексеев, 33:16)

1:4 Каюмов (59:50, 4х5, ПВ)

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 17 мая. Встреча в «Татнефть Арене» начнется в 14:30 по московскому времени. Счет в серии — 2:1 в пользу ярославцев. Если казанцев настигнет поражение, в пятом матче «Локомотив» может добыть второй Кубок Гагарина за два года.