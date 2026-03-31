Завоз возможен только по разрешению: в Татарстане дорожает мясо

На фоне ограничений на ввоз и вывоз КРС между регионами розничная цена на красное мясо поднялась до 1000 рублей за килограмм

На фоне двухнедельных ограничений на ввоз скота закупочные цены на КРС живым весом в Татарстане подскочили почти до 350 рублей за килограмм. Следом выросли розничные цены: стоимость говядины на кости на рынках Казани доходит до 1000 рублей за 1 кг, в ретейле цена около 900 рублей за кг, по данным Татарстанстата на 23 марта, говядина стоила 695,36 рубля. Что происходит с ценами на мясо — в материале «Реального времени».

Татарстан приостановил поставки КРС из Чувашии и Оренбурга

Региональные рынки животноводческой продукции испытывают сильнейшее потрясение в связи с ограничениями на ввоз КРС из соседних субъектов, действующими из-за угрозы проникновения заразных болезней животных. 12 марта стало известно, что Минсельхоз республики ввел запрет на ввоз животных и кормов из других субъектов России, который действует до сих пор.

«Недавно прошел Республиканский штаб по недопущению особо опасных заболеваний. По нему было принято решение: пока в республику запускаем только племенных животных, парнокопытных. Мы как работали, так и работаем в этом плане. Завоз возможен только по разрешению Главного управления ветеринарии по согласованию», — рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин в прямом эфире 30 марта.

С какими конкретно регионами запретили осуществлять торговлю КРС, не уточнялось. Собеседники «Реального времени» из нескольких оптовых компаний рассказали, что ограничения коснулись только двух близлежащих регионов — Оренбургской области и Чувашии, в которой сложилась сложная эпизоотическая ситуация. По словам менеджеров, такие рекомендации к ним поступили от государственной ветеринарной службы Татарстана. В них указано о необходимости воздержаться от закупок и продажи скота именно в этих регионах. Почему Чувашия — понятно. 17 марта в Батыревском округе выявили очаг пастереллеза. О попадании подобных инфекций в Оренбургскую область не сообщалось. Вероятно, ограничения связаны с тем, что регион граничит с Казахстаном, откуда идет большой поток поставок скота и мяса, предполагают закупщики КРС.

Перевозить и реализовывать скот в остальные регионы, включая Подмосковье, не возбраняется, рассказывают закупщики КРС. Но закупщик должен иметь положительное заключение ветеринарной службы: покупка, продажа, перевозка животных должны сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами в системе «Меркурий». Они продолжают осуществлять закупки скота живым весом в республике и в других регионах с последующей доставкой на мясокомбинаты Подмосковья. Правда, обходят стороной Верхнеуслонский район, который, по их словам, «закрыли». По словам закупщиков, ограничения на ввоз и вывоз ввела и Нижегородская область.

В Марий Эл запретили забой во дворах



С 24 марта власти Марий Эл приняли решение усилить контроль над ввозом мяса и скота для предотвращения распространения опасных заболеваний из соседних регионов. Государственная ветеринарная служба Марий Эл запретила убой скота в частных подворьях и во дворах фермерских хозяйств. Владельцев обязали осуществлять забой только на специализированных пунктах под ветеринарным контролем. А ввоз животных возможен по предварительному уведомлению, после чего стадо должно проходить 30-дневный карантин.

За игнорирование этих требований владельцы рискуют как своим благополучием, так и продовольственной безопасностью региона, предупредила Госветслужба республики о персональной ответственности каждого селянина, содержащего скот. На межрегиональных дорогах действуют посты ветеринарного контроля, которые проверяют каждую фуру с КРС.

При этом местные власти регионов подчеркивают, что ни одного очага заболевания пастереллеза крупного рогатого скота нет. А строгие меры принимаются для предотвращения вспышки, которая была зарегистрирована в ряде районов Новосибирской области. Другие регионы ПФО пока не объявляли об ограничениях.

«Фермерские хозяйства как хотят, так и рулят»

На фоне двухнедельных ограничений на ввоз скота в Татарстан закупочные цены на КРС живым весом подскочили почти до 350 рублей за килограмм.

«Раньше мы покупали КРС живым весом по 255 руб за килограмм, а на прилавках продавали за 600—700 рублей. Такие цены держались до Нового года. А сейчас закупочные цены поднялись до 330—350 рублей живым весом», — рассказал «Реальному времени» руководитель оптовой компании, обеспечивающей поставки говядины на переработку в Казань.

По его словам, цены подняли почти все фермерские хозяйства республики после введения ограничений государственной ветеринарной службы. По его словам, раньше они старались покупать бычков, чье мясо востребовано в сфере общественного питания (кафе, рестораны) и на фабриках по производству полуфабрикатов. Но подорожание на 40% сделало закупку невыгодной.

«Заметно — это еще мягко сказано. Из-за этого перестали закупать бычков на убой — слишком дорого обходится для переработчика», — поделился он в разговоре с «Реальным временем». Оптовики перешли на закупку маточных коров, но и цены на них выросли до 290 рублей за кг живого веса. «Фермерские хозяйства как хотят, так и рулят. Вот и все. Под них пляшем», — недоволен он.

Резкие скачки цен на КРС происходят постоянно. Причина в том, что фермеры не имеют долгосрочных контрактов с переработчиками и вынуждены продавать выращенных бычков как получится.

«Фермерские хозяйства работают так: кто больше заплатит, тому и продают. Если я предлагаю 255 за кг живого веса бычка, а другой повысит всего на 10 рублей, то скот уйдет «дяде Васе». Здесь так заведено», — рассказал он.

По данным Татарстанстата на 23 марта, говядина в республике стоила 695,36 рубля, в январе стоимость была 655,36 рубля. В ретейле мясо говядины стоит около 900 рублей за килограмм.

Мясокомбинат «Сорочинский»: поставки в Татарстан заблокированы

Информацию о том, что Татарстан запретил ввоз КРС из Оренбурга, подтвердили в крупных мясоперерабатывающих предприятиях области.

«Да, это действительно так: из ближайших областей нам запрещено закупать скот, — сообщила «Реальному времени» директор мясокомбината «Сорочинский» (Оренбургская область) Елена Складчикова. — Но мы, в общем-то, и изначально работали только по своей области, а также с ближайшей Башкирией. Поэтому у нас лично особых проблем с поставками сырья нет», — сказала она. Проблема возникла со сбытом, так как комбинат отгружал на рынок республики свинину в полутушах. В настоящее время поставки полностью заблокированы.

«Однако для нас это не новая ситуация, поэтому мы уже в некоторой степени адаптировались», — сказала она. Главное, что беспокоит оренбургского производителя, — когда появится ясность о сроках действия ограничений. В настоящее время комбинат работает в условиях неопределенности.

Мясокомбинат «Сорочинский» — один из четырех мясоперерабатывающих предприятий региона. Он рассчитан на полный цикл производства мяса. В 2024 году предприятием было произведено 1 654 тонны мяса в убойном весе. Выработана 1 141 тонна готовой продукции, в том числе 918 тонн колбасных изделий и 223 тонны полуфабрикатов. Кроме того, на территории Оренбургской области есть завод по производству говядины компании «Оренбив», который рассчитан на убой 100 тысяч голов КРС в год. Он также не может осуществлять отгрузку в Татарстан.

При этом местные фермеры, как и в Татарстане, также подняли закупочные цены, сообщила гендиректор мясокомбината «Сорочинский». «Они просто говорят: «Бери, хочешь — бей, не хочешь — не бери. И выкручивают руки. Выкручивают так, что мы тоже вынуждены поднимать цены на свою продукцию», — отметила директор мясокомбината «Сорочинский» Елена Складчикова. При этом без сокращения объема переработки мяса на комбинате не обошлось. «Само собой разумеется. Если нет мяса, то как же мы можем продолжать стоять на одном уровне? Конечно, у нас падают объемы, падают забои, все ниже, чем положено», — негодует она.

Почему растут цены на мясо

В Оренбургской области, как и в Татарстане, отсутствует система долгосрочных контрактов с поставщиками крупного рогатого скота (КРС), — отметила она. Вместо этого действует принцип «Кто больше даст, тот и получает». Конъюнктура цен подвержена волатильности: сказывается постоянный дефицит, отметила она. Для сравнения, в сегменте свинины проводятся торги, где процесс закупок прозрачен и предсказуем. Участник может выиграть торги и приобрести необходимое количество продукции.



«Оптовые цены на говядину с ноября 2025-го по март 2026-го снизились на 6,1%. Казалось бы, хорошая новость. Но в рознице цена на говядину на кости к 16 марта достигла 720,2 рубля за килограмм — на 15,9% выше, чем год назад», — отмечают аналитики FoodBI.ru. По мнению экспертов, тенденция по росту цен на живой скот становится устойчивой. Это создает ценовое давление на всю производственную цепочку, и в среднесрочной перспективе он будет сдерживать снижение отпускных цен на мясо, даже если спрос улучшится. Главное, что волнует участников регионального рынка, — когда будут возобновлены поставки скота между регионами. Пока же они находятся в полной неопределенности.