Игра Арефьева, молчание Сафонова и две проблемы казанцев: как «Ак Барс» снова победил «Трактор»

«Барсы» повели в серии со счетом 3:1

«Ак Барс» и «Трактор» выдали еще один матч-триллер. На этот раз казанцы выиграли только во втором овертайме с итоговым счетом 3:2. Решающей стала шайба Ильи Сафонова, который до этого не забивал 18 матчей кряду. При этом у «барсов» шикарно сыграл второй вратарь Максим Арефьев, а судьи по ходу встречи отменили три гола команд. Как «Ак Барс» повел в серии со счетом 3:1 и какие две проблемы проявились после четвертого матча с «Трактором» — читайте в материале «Реального времени».

Арефьев — в воротах, Яруллин — в заявке

Первое поражение в плей-офф заставило Анвара Гатиятулина пойти на изменения в составе. Благо в заявке у «Ак Барса» имеется адекватная замена любому хоккеисту. Прежде всего, интересным выглядело появление в старте Максима Арефьева. Основной вратарь казанцев Тимур Билялов не слишком удачно сыграл в третьем матче, но замена случилась в связи с его микроповреждением руки. Как бы там ни было, Арефьеву предстояло дебютировать в нынешнем плей-офф.

Второе изменение на первый взгляд не выглядело значимым событием. На самом же деле, за этим кроется довольно важный и щекотливый момент. Седьмым защитником на четвертую игру тренеры «Ак Барса» заявили опытнейшего Альберта Яруллина. В заявке он занял место Артура Бровкина, то есть дополнительного нападающего, выходящего на лед лишь в экстренных случаях. По плану Гатиятулина Яруллину предстояло играть попеременно с разными партнерами, помогая дозировать нагрузку на игроков обороны.

В реальности же это был звоночек для Алексея Марченко. Защитник откровенно проваливает плей-офф (пять из семи шайб «Трактора» в трех матчах были забиты, когда Марченко находился на льду), поэтому логично было подготовить ему подмену. В итоге, забегая вперед, с третьего периода капитан казанцев перестал выходить на лед решением тренерского штаба. Очевидно, что Яруллин должен был играть в паре со Степаном Тереховым с первых минут, но Марченко с капитанской нашивкой так легко из состава убрать Гатиятулин, видимо, не решился. После матча тренер объяснился коротко: «Мы смотрим, как проходит игра, приняли решение доиграть ее в таких сочетаниях».

У «Трактора» вернулся в ростер Виталий Кравцов. С возвращением лучшего бомбардира челябинцев был нюанс. С одной стороны, это важный для атаки нападающий. Однако уральцы днем ранее победили соперника без него. Менять победный состав — плохая примета, которая в плей-офф касается скорее психологического момента, чем эзотерики. Тренер «Трактора» Евгений Корешков рисковал сломать то, что отлично получалось в третьем матче. С возвращением Кравцова разбилось трио Александра Кадейкина, которое буквально на зубах вытащило предыдущую игру.

«Ак Барс» действовал значительно лучше, но все затянулось

Начало матча выдалось для «Ак Барса» провальным. Во-первых, пропустили после глупейшего удаления, когда Михаил Фисенко за воротами въехал во вратаря Дмитрия Николаева. Гол «Трактора» с этого большинства получился не менее «дурацким». Защитник «барсов» Илья Карпухин в чужой зоне потерял шайбу, делая вертушку, а Джошуа Ливо точным броском завершил контратаку хозяев — 1:0. Вишенкой этого «действа» от казанцев стало то, что впервые в створ гости попали лишь на седьмой минуте.

Но затем в стартовом периоде на льду феерил только «Ак Барс». В середине двадцатиминутки Дмитрий Яшкин сравнял счет, оказавшись самым расторопным в заварушке на «пятачке» челябинцев, — 1:1. Затем, спустя пару минут, забил Артем Галимов, который нашел щелочку во владениях Николаева, находясь под острым углом, — 1:2. Такой исход выглядел закономерным, «Трактор» совсем потерялся и бросил играть после заброшенной шайбы.

Зато во втором периоде хозяева отыгрались. Правда, опасные моменты игроки челябинской команды больше создавали в неравных составах. Второй гол в ворота Арефьева также пришел в большинстве. С броском Михаила Григоренко вратарь справился, но на добивании был точен Максим Джиошвили — 2:2. И следующие 20 минут должны были стать едва ли не решающими для всей серии — будет 1:3 или 2:2?

В третьем периоде все могло закончиться для «Ак Барса» печально. В середине игрового отрезка челябинцы снова забили, отличился Сергей Телегин. Однако видеотренеры «барсов» увидели игру высоко поднятой клюшкой в одном из эпизодов и взяли видеозапрос. Судьи посмотрели повтор и отменили гол.

Арбитры еще по разу не засчитали взятие ворот в первом овертайме. В первом, потому что все решилось во втором дополнительном отрезке матча. Вначале судьи увидели блокировку вратаря Арефьева в моменте с голом Андрея Светлакова, а затем не рассмотрели пересечение шайбой линии ворот за спиной Николаева. А после перерыва, уже в пятом по счету периоде, «Ак Барс» снял вопросы о победителе. Это Илья Сафонов прервал свою 18-матчевую безголевую серию и принес «барсам» победу — 3:2!

Две проблемы «Ак Барса»

Четвертый матч получился богатым на события, которые заслуживают более тщательного анализа. Прежде всего стоит сказать, что «Ак Барс» в овертайме выглядел свежее соперника. Если в первом допвремени челябинцы еще двигались наравне с гостями, то во втором уже значительно проигрывали «барсам» в скоростях. «Трактор» оказался не готов к плей-офф физически, что подтвердило второе поражение вне основных 60 минут матча.

«Ак Барс» превосходит уральцев, об этом мы говорили с первого поединка команд. Однако есть два момента, в чем казанцам необходимо добавлять. Во-первых, подопечные Гатиятулина вновь пропустили в меньшинстве, причем обе шайбы. Схема челябинцев с пятью нападающими в большинстве дает свои плоды. Во-вторых, в четвертой игре снова возникла проблема с противодействием второй волне атак на ворота. Если брать незасчитанные голы, то все четыре шайбы «Трактор» провел с добивания, когда первый бросок вратарь отразил. В данной ситуации винить одних лишь защитников не получится, пора игрокам атаки прибавлять в оборонительных действиях.

— Никакого феномена нет. У нас и в прошлом матче было достаточно активных отрезков, просто не всегда правильно ими распоряжались. Сегодня получили меньшинство в начале матча, соперник им воспользовался. Потом потихоньку добавили в движении, стали активнее играть в давление, выровняли игру и сумели забить два гола. Ребята выполнили то, что мы просили и требовали, — сказал Гатиятулин.

Что касается «Трактора», то здесь злую шутку сыграло желание скорее вернуть в заявку Кравцова. Без него команда выглядела цельной, более однообразной. В четвертом матче лучший бомбардир челябинцев растворился на площадке, а атака в равных составах была бледной тенью атаки в предыдущем матче. Теперь на выезд в Казань летит и защитник Григорий Дронов, пропустивший все четыре предыдущих матча серии из-за травмы. Впрочем, терять «Трактору» уже нечего.

«Трактор» — «Ак Барс» — 2:3 2ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 — Ливо (Джиошвили, Григоренко, 02:57, 5х4);

1:1 — Яшкин (Фальковский, Фисенко, 07:32);

1:2 — Галимов (Миллер, Лямкин, 11:47);

2:2 — Джиошвили (Светлаков, Григоренко, 28:29, 5х4);

2:3 — Сафонов (Миллер, Сафонов, 91:50).

Пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Трактором» состоится 31 марта в Казани в 19:30 по московскому времени. У казанской команды есть все шансы решить исход противостояния в пяти поединках.