Усложненная СБП, кредиты по официальным доходам и новые ГОСТы

Новые законы и нормы, вступающие в силу в апреле

С 1 апреля в России вступят в силу сразу несколько важных изменений. Работать с переводами по Системе быстрых платежей станет сложнее. Начинается приемная кампания для первоклассников. Продавцы больше не смогут ставить разные цены за покупку товара или услуги сразу или в рассрочку. Подтверждение доходов заемщиков тоже затруднится. Об этих и других нововведениях — в материале «Реального времени».

Изменения в правилах перевода денежных средств

С 1 апреля 2026 года правила перевода денежных средств поменяются. Изменения носят технический характер и в первую очередь касаются требований к идентификации отправителя перевода.

Юридическим лицам и банкам будет необходимо указывать полное или сокращенное наименование организации.

Физическим лицам надо будет указывать полностью фамилию, имя и отчество.

Индивидуальным предпринимателям нужно вписывать полное имя и правовой статус.

Самозанятым потребуется указывать полное имя, вид деятельности и ИНН.

Кроме того, исчерпывающую информацию о переводе теперь должен содержать реквизит «назначение платежа». В обязательном порядке должны быть указаны:

наименование товаров, работ или услуг;

номера и даты договоров;

номера и даты товарных документов.

Появится и новый реквизит — «фактический плательщик», что станет одним из ключевых нововведений. Изменение актуально для ситуаций, когда деньги переводит не сам налогоплательщик, а его представитель (например, бухгалтер по доверенности). В таком случае потребуется вносить данные реального отправителя средств:

ИНН;

КПП для организаций;

полное имя физического лица.

Новые правила вводятся для совершенствования национальной платежной системы и приведения ее в соответствие с международными стандартами. Основная цель изменений — повышение прозрачности финансовых операций и упорядочение данных в платежных документах.

Индексация пенсий

На 6,8% увеличатся социальные пенсии в России с 1 апреля 2026 года. Повышение коснется более 4 миллионов граждан. Размер индексации соответствует росту прожиточного минимума за 2025 год. После повышения средний размер социальной пенсии вырастет с 15 533 до 16 590 рублей.

Кроме того, будут проиндексированы выплаты получателям государственного пенсионного обеспечения. В их число входят участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, а также лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, и их семьи. Пенсионеры старше 80 лет и граждане с инвалидностью первой группы получат двукратное увеличение фиксированной выплаты по страховой пенсии.

Доходы заемщиков будут оценивать по-новому

Центробанк России вводит новые требования к подтверждению дохода заемщиков для расчета долговой нагрузки. С 1 апреля 2026 года банки будут учитывать исключительно официально подтвержденный доход. Справки для самозанятых и ИП будут приниматься к рассмотрению только на основе налоговой отчетности и выписок из книги учета доходов и расходов. Теперь в расчет платежеспособности не будут приниматься поступления на карту, переводы от родственников и друзей, а также часть зарплаты «в конверте». В случае если получить данные по кредитной истории клиента будет невозможно, банк посчитает, что его долговая нагрузка равна 100%. А это, в свою очередь, приведет к автоматическому отказу в выдаче кредита.

Таким образом, оформление кредитов для граждан с прозрачным и официальным доходом станет доступнее, а получающим «серую» зарплату, а также индивидуальным предпринимателям, занижающим доходы в отчетности, получить займы будет труднее.

Запрет на вывоз наличных из России

С 1 апреля физическим лицам будет запрещено вывозить из Российской Федерации в государства-члены Евразийского экономического союза наличные деньги в рублях в размере, эквивалентном 100 тыс. долларов США по курсу ЦБ РФ на дату вывоза. Напомним, для юридических лиц и ИП такой запрет действует независимо от суммы. В виде исключения перевезти наличные можно будет только через международные аэропорты России, взяв предварительно в банке выписку о снятии денег со счета. Без ограничений вывозить валюту РФ за границу смогут только кредитные организации. Ограничения введены указом президента РФ в целях защиты национальной безопасности и интересов страны, обеспечения ее финансовой стабильности.

Единые цены по рассрочке и контроль за операторами

С 1 апреля продавцы не смогут устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от рассрочки или оплаты сразу. Более того, предоставлять сервис рассрочки смогут только специализированные операторы: банки, микрофинансовые организации или хозяйственные общества. К ним будут предъявляться определенные требования, такие как минимальный капитал в размере 5 млн рублей и запрет на совмещение с другими видами деятельности. С 2027 года они обязаны будут отчитываться перед Центробанком. При сумме договора рассрочки свыше 50 тыс. рублей данные направят в бюро кредитных историй. Максимальный срок рассрочки с 1 апреля 2026 года составит шесть месяцев, а с апреля 2028 года сократится до четырех месяцев. За просрочку платежа неустойка не превысит 20% годовых от суммы долга.

Снижение переплаты по микрозаймам

С 1 апреля максимальная переплата по займам сроком до одного года будет снижена с 130% до 100%. При этом максимальная сумма займа для компаний и ИП увеличивается с 5 млн до 15 млн рублей. Кроме того, поэтапно будут введены ограничения на количество «дорогих» займов (с полной стоимостью выше 100% годовых):

с октября 2026 года — не более двух на одного клиента.

с апреля 2027 года — не более одного.

Соблюдение правил берется под контроль, а микрофинансовые организации будут обязаны запрашивать кредитную историю заемщика.

Декларационная кампания по НДФЛ

Декларацию о доходах, полученных в 2025 году, необходимо представить до 30 апреля 2026 года. Отчитаться нужно тем налогоплательщикам, кто в прошлом году продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогостоящие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду, получал доход от зарубежных источников и др.

Кроме того, подать декларацию должны ИП, адвокаты, занимающиеся частной практикой, нотариусы, а также те налогоплательщики, у которых при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом ФНС России.

Оплатить налог нужно до 15 июля 2026 года. За нарушение сроков налогоплательщика могут оштрафовать и начислить пени.

Иностранцы, «представляющие интерес для РФ»

С 15 апреля у отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства появится право обратиться с заявлением о присвоении им нового статуса — «представляющие интерес для РФ». На такой статус могут претендовать те, кто имеет достижения в науке, спорте, производстве, креативной индустрии, культурно-гуманитарной сфере, учебе; те, кто внес вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности РФ; обладает особо востребованной профессией, квалификацией или навыками. В случае получения статуса иностранец и члены его семьи вправе оформить разрешение на временное проживание или вид на жительство в упрощенном порядке. Им не потребуется подтверждать знание русского языка и в их отношении не будут учитывать квоту, утвержденную правительством РФ.

Приемная кампания в первый класс

С 1 апреля российские школы начинают принимать заявления родителей первоклассников о поступлении в первый класс. Образовательные организации определят конкретные даты самостоятельно. Первый этап приема продолжается до 30 июня. В этот период зачисляют детей по месту жительства, а также льготников. С 6 июля откроется возможность зачислить ребенка в желаемую школу не по месту жительства при условии наличия свободных мест. Заявления подают через портал госуслуг, лично в канцелярии учебного заведения либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

«Госуслуги» для заселения в гостиницы

Процедуру регистрации граждан в санаториях, гостиницах, домах отдыха, кемпингах, пансионатах и на турбазах можно будет пройти на основании сведений из документов, удостоверяющих личность, взятых из мобильного приложения «Госуслуги». С 1 апреля 2026 года вступает в силу соответствующее постановление правительства РФ.

Гражданство детей онлайн

Заявление в МВД об оформлении ребенку гражданства РФ по рождению можно будет подавать в электронном виде. Норма вступает в силу с 26 апреля 2026 года. Воспользоваться новой формой смогут законные представители несовершеннолетнего, а порядок подачи определит МВД. Заявление можно будет подать лично в бумажном виде или через портал «Госуслуги». После рассмотрения в личный кабинет поступит уведомление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного.

Новые ГОСТы

ГОСТ на белый хлеб

С 1 апреля в России начнет действовать обновленный государственный стандарт на белый хлеб из пшеничной муки. Раньше по ГОСТу реализовывать хлеб было рекомендовано в течение 24 часов после выпечки, сейчас этот пункт убрали. Вместе с тем максимальное время хранения продукции на хлебозаводе до отгрузки в магазины по-прежнему ограничивается 10 часами. Что касается сроков реализации хлеба в розничной торговле, то они будут устанавливаться каждым магазином самостоятельно на основе технической документации производителей.

Изменения коснутся и формы буханки. Новый стандарт разрешает выпускать подовый хлеб овальной формы, по старым правилам форма регулировалась строже. Также теперь допускается производство буханок массой менее 500 граммов, раньше это было минимально разрешенное значение.

Для производства белого хлеба разрешено использовать пшеничную муку высшего, первого и второго сортов, прессованные дрожжи, соль, питьевую воду и белый сахар. Допускается добавление пищевых добавок, антиокислителей и ферментных препаратов.

ГОСТ на площадки для выгула собак

С апреля вступает в силу первый национальный стандарт по благоустройству территорий для владельцев собак. ГОСТ определит требования к устройству игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. В городах с населением от 10 000 до 100 000 человек рекомендовано обустройство как минимум одной дрессировочной и дополнительной игровой площадки из расчета одна на каждые 10 000 жителей. Площадки, по новым нормам, должны быть оборудованы безопасным покрытием и инфраструктурой для уборки отходов, а также оснащены навигацией и элементами доступности для маломобильных граждан.