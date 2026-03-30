Татарстан показал свою зрелость в части непроизводственных расходов

Коммерческие и управленческие затраты компаний республики в 2025 году составили 763 млрд рублей

В России в 2025 году затраты компаний на продажу и рекламу товаров или услуг, а также на содержание офиса и работу администрации приросли на 8%, до 37,2 трлн рублей. Такая цифра выглядит достаточно внушительно на фоне прироста выручки тех же компаний лишь на 2,6% (против +16% в 2024-м). Эксперты прогнозируют, что спасет только оптимизация, а альтернативой может стать попытка переложить возросшие издержки на конечного потребителя. Однако в Татарстане к этой теме уже подошли со зрелым подходом — республика лидирует по общим коммерческим и управленческим затратам в ПФО, но уступает по приросту. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ситуация по Татарстану выглядит не слабостью, а признаком зрелости»

В 2025 году коммерческие и управленческие расходы крупных и средних российских компаний выросли на 8%, или 2,8 трлн рублей, и составили 37,2 трлн рублей — это максимальный уровень за последние пять лет. Такие данные приводит аналитическая служба FinExpertiza на основе статистики Росстата (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

Коммерческие расходы — это затраты на продажу и рекламу товаров или услуг, управленческие расходы — это затраты на содержание офиса и работу администрации компании.



Татарстан по приросту непроизводственных расходов находится на общероссийском уровне — +8,1% (57 млрд рублей), однако это ниже среднего прироста ПФО — +8,6%. И это один из самых низких показателей в Поволжье — меньше только в Башкирии (+5,1%), Пермском крае (+4,2) и Саратовской области (+2.9%).

И тем не менее республика является лидером ПФО по общей сумме непроизводственных затрат — за 2025 год эта сумма достигла 763 млрд из 3,5 трлн рублей всего округа. «Темпы роста коммерческих и управленческих расходов предприятий по ПФО неоднородны, так как регионы различаются между собой отраслевой структурой, темпами цифровизации и оптимизации процессов», — объясняет ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Карпулевич.

Примечательно, что Татарстан в лидерах и по стране: он занял шестое место по объему среди регионов, где лидером по коммерческим и управленческим расходам стала Москва — 13,1 трлн рублей за год.

Также можно сказать и про прирост коммерческих и управленческих расходов в среднем на одно предприятие в республике — он составил +1,5%, что является самым низким показателем среди регионов ПФО и сильно ниже общероссийских показателей (+4,7%). При этом в номинальном выражении республика на втором месте по расходам на одно предприятие — 427 млн, уступая Нижегородской области — 447 млн рублей.

— Ситуация по Татарстану выглядит не слабостью, а признаком зрелости. Отсутствие резкого роста коммерческих и управленческих расходов — это не отставание, а контроль. В регионе доминируют крупные промышленные и нефтехимические компании с уже оптимизированной структурой затрат, поэтому там нет эффекта «догоняющего раздувания» издержек, — объяснил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Рост затрат произошел в тех отраслях, где республика больше всего сильна, а сфера услуг вынуждена наращивать темпы



— Бизнес реагирует на замедление темпов роста выручки урезанием различных групп затрат, в том числе коммерческих и управленческих — уже в 2025 году их рост замедлился в два раза. В 2026 году мы можем ожидать продолжения этого тренда, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.



По данным аналитиков, больше всего таких расходов в российских компаниях в денежном эквиваленте прибавилось в торговле, где зафиксировано +1,2 трлн рублей, обрабатывающей промышленности (+550,5 млрд рублей), сфере энерго— и теплоснабжения (+295,1 млрд рублей), добыче полезных ископаемых (+227,7 млрд рублей), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (+109,6 млрд рублей). В совокупности на эти пять макроотраслей пришлось около 90% общего прироста соответствующих расходов. При этом наблюдается быстрый рост расходов в услугах, образовании и HoReCa.

— Это догоняющий цикл. Эти отрасли раньше экономили на управлении и маркетинге, теперь вынуждены резко наращивать — из-за конкуренции, роста зарплат и стоимости привлечения клиента. Это не перегрев, а структурная перестройка, — комментирует директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

По мнению Ольги Карпулевич, в указанных отраслях идет восстановительный рост после пандемии и последующих событий. Бизнес в таких сферах вынужден работать в условиях дефицита квалифицированных кадров, что вынуждает работодателей увеличивать фонд оплаты труда. Также это заставляет инвестировать в цифровизацию и внедрение современных технологий обучения. Это необходимо для сохранения своих возможностей в борьбе и за клиентов, и за специалистов.

Если возвращаться к Татарстану, то тут рост затрат, по мнению экспертов, произошел все-таки не в сфере услуг, а в том, чем больше всего сильна республика — в нефтехимии, нефтепереработке, ИT и машиностроении. Скачок расходов здесь обусловлен сложностями в логистических цепочках, поиском альтернативных рынков сбыта и поставщиков, а также в строительстве — в связи с удорожанием материалов, усложнением проектной деятельности.

— В сфере ИT компании сегодня вынуждены активно инвестировать в цифровую трансформацию, что увеличивает управленческие расходы на внедрение новых систем. Помимо этого, увеличение непроизводственных расходов может затронуть сферу услуг и торговли по причине роста конкуренции и сопутствующего роста инвестиций в digital-маркетинг и клиентский сервис, — рассказывает Ольга Карпулевич.

«Тренд на 2026 год — давление сохранится»

Изучая исследование FinExpertiza, можно заметить, что корпоративные расходы увеличивались значительно быстрее, чем выручка. Так, если коммерческие и управленческие расходы крупных и средних российских компаний выросли на 8% за год, то общая выручка показала лишь +2,8% в 2025 году. Поэтому доля непроизводственных затрат в выручке российских компаний увеличилась до 12,4%. Это стало рекордом последних лет, но не достигло пикового значения 2020 года (+12,6%).

Специалисты отмечают, что бизнес сталкивается с комплексным давлением: всем известная высокая ключевая ставка, которая ограничивает доступность кредитов и снижает инвестиционную активность, и повышение налогов, которое негативно сказывается на рентабельности компаний.

В результате формируется существенный разрыв, что приводит к прямому сжатию маржи и снижению прибыльности бизнеса. Специалисты отмечают, что в краткосрочной перспективе, особенно с учетом исчерпания внутренних резервов к началу 2026 года, компании становятся более уязвимыми к внешним шокам. Альтернативой всему этому может стать попытка переложить возросшие издержки на конечного потребителя.

— Тренд на 2026 год — давление сохранится. Бизнес будет вынужден либо агрессивно оптимизироваться (цифровизация, сокращение управленческих уровней), либо пытаться переложить издержки в цены, что упирается в слабый спрос, — считает Кабаков.

