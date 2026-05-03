На решение большинства жителей ПФО о покупке китайского автомобиля влияет реклама

Чаще всего о предложениях по продаже автомобилей китайских брендов респонденты ПФО узнают из рекомендаций друзей

На решение в пользу китайского автомобиля в наибольшей степени влияет опыт владения знакомых и других людей: этот фактор отметили 46% опрошенных жителей Приволжского федерального округа (ПФО). Еще 33% респондентов объяснили свою готовность к покупке изменением наполнения российского авторынка и увеличившейся привлекательностью китайских авто по сравнению с другими имеющимися машинами, следует из результатов опроса «Авито».

Для 27% важную роль сыграло более детальное изучение характеристик таких машин, а расширение списка марок и моделей на российском рынке и появление подходящих вариантов, которых ранее не было, повлияло на 26% участников опроса. Еще 16% отметили, что существенное значение для них имели отзывы на классифайдах и форумах. Иными словами, отношение к китайским автомобилям меняется за счет сочетания рыночных изменений, пользовательского опыта и более высокой информированности аудитории.

Также опрос показал, что китайским автомобилям в России больше всех доверяет молодежь 18—24 лет (43%). В группе 35—64 лет доверие выражают около 30% опрошенных. А вот старшее поколение доверяет «китайцам» меньше — 27%. Однако именно в старшей группе зафиксирован максимальный рост уровня доверия (+16 п. п. за год), что говорит о постепенном снижении скепсиса даже среди той аудитории, которая традиционно считается более консервативной в автомобильных предпочтениях.

— Китайские автомобили продолжают укреплять позиции в восприятии российских потребителей: доля покупателей, которые доверяют китайским автопроизводителям, составила 34%. Рост готовности к покупке, расширение модельного ряда и постепенный рост лояльности со стороны разных возрастных групп указывают на то, что автомобили китайских брендов становятся для россиян привычной и понятной покупкой. В целом результаты опроса показывают: за последний год отношение к китайским брендам стало более зрелым, спокойным и прагматичным, — отметил руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутников.

На решение большинства респондентов ПФО о покупке китайского автомобиля влияет онлайн-реклама. Для 19% она выступает одним из основных факторов выбора, 36% учитывают рекламные предложения, но окончательное решение принимают по другим параметрам, еще четверть (26%) опрошенных ориентируются на рекламу время от времени.

— В автомобильной категории реклама влияет не только на знание бренда, но и на решение о покупке: по данным исследования, большинство респондентов в той или иной степени учитывают ее при выборе китайского автомобиля. На «Авито» медийная реклама работает с аудиторией, которая уже рассматривает покупку, поэтому для рекламодателей это возможность быть заметными в тот момент, когда пользователь выбирает между конкретными предложениями, — отметил директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.

Чаще всего о предложениях по продаже автомобилей китайских брендов респонденты ПФО узнают из рекомендаций друзей, коллег и родственников — такой вариант выбрали 47% опрошенных. Чуть реже (41%) отмечают рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах. Далее следуют реклама на ТВ (40%), реклама в поисковых системах (34%) и в соцсетях (33%).

Ранее директор агентства «Автостат» Сергей Целиков заявлял, что по факту на сегодняшний день на китайские машины пересело 5—6% населения, или примерно каждый 20-й россиянин. Такая статистика говорит о том, что большого желания у всех взять и пересесть на китайский автопром нет, добавил он.



