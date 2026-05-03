Продажи Rolls Royce в России выросли до 225 авто в 2024-м

Пик продаж за 15 лет пришелся на 2021 год (261 шт.), а в 2025-м показатель достиг 225 машин, почти вернувшись к докризисному уровню

За первые три месяца 2026 года на российский учёт встало 42 новых люксовых автомобиля Rolls-Royce. В том числе 31 внедорожник Rolls-Royce Cullinan и 7 электрических купе Rolls-Royce Spectre.

Цены на Spectre стартуют от 52 млн рублей, Cullinan — несколько дороже.

За последние 15 лет в России было продано более 2 тысяч новых автомобилей Rolls-Royce. Пик продаж пришёлся на 2021 год — 261 штука. В 2025 году уровень продаж составил 225 автомобилей, что почти приблизилось к показателям 2021 года.

Ариана Ранцева